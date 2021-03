Uppgifter: Danielson på plats i Kina

Marcus Danielson har anlänt till sin kinesiska klubb Dalian Professional för att påbörja sin försäsongsträning. Den svenske landslagsförsvararen är därmed Dalians förste utländska spelare på plats inför den kommande säsongen. Det rapporterar kinesiska Titan Plus.

Dalian Pro after Rafa Benitez: Marcus Danielson is their 1st foreign player arriving in China for the pre-season training. As per Chinese media, Jose Gonzalez is linked to the head coach position. Other foreign players will be returning soon, possibly except for Marek Hamsik. pic.twitter.com/Tsv9C4Toix