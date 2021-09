Uppgifter: Kiese Thelin klar för ny klubb

Den svenske landslagsanfallaren Isaac Kiese Thelin, 29, gjorde ett av målen när Sverige besegrade Uzbekistan i en träningslandskamp i söndags. Forwarden hoppade även in i slutminuterna i VM-kvalet mot Grekland i onsdags.

Nu rapporterar SVT att Kiese Thelin köps loss av klubben Baniyas FC från Förenade Arabemiraten. 29-åringen lämnar därmed belgiska Anderlecht, dit han värvades redan i januari 2017. Thelin har varit utlånad till Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen, Malmö FF och Kasimpasa under tiden i Anderlecht.

Svensken landade i huvudstaden Abu Dhabi under gårdagsnatten och genomgår just nu den obligatoriska läkarundersökningen. Thelin ska presenteras av Baniyas senare under fredagseftermiddagen, enligt SVT.

Thelin lämnade landslagssamlingen tidigare i veckan för att slutföra en övergång till turkiska Konyaspor. Den övergången sprack dock i sista stund när klubben hänvisade till en prisökning från svenskens agent, vilket Thelin själv sedan dementerade.

Fotbollskanalen söker Isaac Kiese Thelin och agenten Miro Jaganjac för en kommentar.