Uppgifter: Lennartsson och Remnér får roller i Al-Fateh

Förra veckan florerade uppgifter som gjorde gällande att Jens Gustafsson lämnar sitt uppdrag i Pogon Szczecin för att ta över Al-Fateh i den saudiska ligan.

Därefter har Pogon bekräftat att svensken köps loss av en klubb i Saudiarabien och Al-Fateh har meddelat att Slaven Bilic får sparken. Men ännu har Gustafsson inte presenterats av klubben, även om mycket talar för att det bara är en tidsfråga.

Nu uppger Expressen att Gustafsson får svenskt sällskap i sin ledarstab. Enligt uppgifterna kommer nämligen Stefan Remnér och Jörgen Lennartsson att ingå i staben.

Stefan Remnér har varit mångårig målvaktstränare i IFK Göteborg. Han har på sistone varit målvaktstränare i Karlstad, men under tisdagskvällen bekräftade klubben att Remnér lämnar på grund av ett anbud från en utländsk klubb.

Lennartsson har stått utan tränaruppdrag sedan avskedet från Helsingborgs IF i maj 2022. Han har under den senaste tiden varit scout för det isländska landslaget, men nu kliver han alltså in i Al-Fateh om inget oförutsett inträffar, enligt Expressen.

Lennartsson sägs få rollen som assisterande tränare, samtidigt som Remnér tar över som målvaktstränare.