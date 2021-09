Vicepresidenten spelade match - vid 60 års ålder

I 54 minuter var Ronnie Brunswijk på plan när hans lag Inter Moengotapoe mötte Olimpia från Honduras i Cancacaf League. Den 60-åriga politikern bar dessutom kaptensbindeln.

Brunswijk är Surinams vicepresident – men i det här sammanhanget är han framförallt ägare till Moengotapoe. Han har en historia som fotbollsspelare, och enligt den trovärdiga tidningen New York Times är det inte det enda han har hunnit med på sina 60 år.

Tidningen skriver att han varit aktiv inom militären, han har varit efterlyst för ett bankrån, har dömts för knarkhandel i Europa och har varit gerillaledare. Han ska också vara pappa till minst 50 barn.

Å andra sidan har han varit starkt bidragande till att Surinam är ett demokratiskt land och är känd för att vara generös med sina stora tillgångar gentemot landets befolkning.

Inter Moengotapoe ligger för tillfället tvåa i Surinams högstaliga. I den aktuella matchen föll de med 5-0.

So…the Vice President of Suriname, who is 60 years old, is PLAYING in Concacaf League against Olimpia tonight, captaining the team he owns. pic.twitter.com/Ktij4FiOoZ