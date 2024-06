Tippa EM med Fotbollskanalen - chans att vinna fina priser

Resultattipset.se är sajten som gör dina mästerskapstips med polarna, kollegorna och familjen smidigare och enklare än någonsin. Glöm excelfilerna och manuell rättning – här fyller du i kupongen allt eftersom EM pågår och efter varje match uppdateras ställningen i dina ligor.

För chans på extra poäng gäller det även att tippa några långtidsspel innan mästerskapet drar igång, bland annat vilka du tror vinner guld och vem som blir skyttekung.

Förutom att skapa dina egna ligor kan du nu också utmana alla andra läsare på Fotbollskanalen och tävla om fina priser. Regga dig gratis på Resultattipset och kika in under fliken ”Ligor” så kan du enkelt gå med i vår EM-liga, där bland annat ett besök hos oss på TV4 under en sportsändning, fotbollströjor och TV4-play-paket finns att vinna.

I totala tävlingen på Resultattipset hittar du också fotbollsresor till ett sammanlagt värde av 25 000 kr. Det är helt gratis att delta och inget Betsson-konto krävs för att vara med.

För att ha störst chans att vara med i toppstriden gäller det att lämna in sina första tips innan EM börjar – så se till att regga dig, gå med i ligan och börja fila på din kupong redan i dag!