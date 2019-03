Beskedet: Argentina startar professionell damliga

Högstaligan för damer i Argentina har tidigare inte varit professionell. Men om två månader är tanken att 16 klubbar i ligan ska ha minst åtta spelare vardera som är proffskontrakterade, skriver Fifa på Twitter.

Tanken är att lönerna ska finansieras med hjälp av det argentinska förbundet och i samband med att ligan blir professionell ska också en cup introduceras för spelarna.

Nyheten om att damfotbollen i Argentina nu ska bli professionell är något som gläder den svenske landslagsmålvakten Hedvig Lindahl.

"Jag älskar den snöboll som rullar fram genom damfotbollen just nu. Den kommer inte att stanna", skriver hon på Twitter.

I love the snowball that is rolling through women's football right now. It is not going to stop. https://t.co/iNdMrAQqtb