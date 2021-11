Lägger skorna på hyllan - blev årets argentinske spelare framför Messi

Maxi Rodriguez har varit en omtyckt spelare vartän han spelat i sin karriär. Liverpool, Atletico Madrid och argentinska Newell's Old Boys.

"Maxi Rodriguez, run down the wing for me", brukade Liverpool-supportrarna sjunga - men nu är det färdigsprunget för den 40-årige argentinaren. Det meddelar han på sina sociala medier under fredagen, att han

Under sin karriär noterades han för 610 klubblagsmatcher, där han lyckades göra 173 mål och 53 assist. Dessutom hann han göra 16 mål och sju assist på 57 landskamper för det argentinska landslaget. 2013 valdes han till och med till årets spelare i argentinare framför Lionel Messi.

Nu avslutar Rodriguez karriären där den en gång inleddes, i Newell's Old Boys.