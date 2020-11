Så reagerar fotbollsvärlden på Maradonas död: "Var som ingen annan"

En av fotbollens allra största har avlidit. Nyheten om Diego Maradonas död leder till reaktioner världen över.

Den brasilianske legendaren Pelé säger följande till Reuters:

- En dag spelar vi fotboll igen, i himlen.

På sociala medier hedras Maradona av massvis av supportrar, spelare och klubbar.

Bland annat hyllas den tidigare storspelaren av stjärnor som Didier Drogba, Harry Kane och Michael Owen.

"En spelare som var som ingen annan", skriver den sistnämnde på Twitter.

Svenske Glenn Hysén, som mötte Maradona i Serie A:

"Världens bäste fotbollspelare genom alla tider är död. För jävligt".

Juventus-stjärnan Cristiano Ronaldo har publicerat en bild på honom och Maradona på Twitter. Till den skriver portugisen:

"I dag säger jag hej då till en vän och världen säger hej då till ett evigt geni. En av de bästa någonsin. En enastående magiker. Han lämnar för tidigt, men efter sig lämnar han ett arv som inte har några gränser och ett tomrum som aldrig kommer att fyllas".

Ronaldo avslutar:

"Vila i frid, ess. Vi kommer aldrig glömma dig".

Nedan listas en rad reaktioner i sociala medier.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego ANNONS November 25, 2020

Världens bäste fotbollspelare genom alla tider är död😢😥😢.För jävligt. Jag mötte honom i serie A i Italien när han va i Napoli å jag spelade i Fiorentina. R.I.P. gubbe. Ha d gott. Glenn — Glenn Hysén (@Glenn_Hysen) November 25, 2020

RIP Diego Maradona



A footballer you couldn’t take your eyes, even when he was just warming up

pic.twitter.com/HZI3KkHBlk — FourFourTwo (@FourFourTwo) November 25, 2020

One of the very best to grace our game.



RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/aucbDkZbML — Everton (@Everton) November 25, 2020

Maradona has died. Infamous for his ‘hand of God’ goal, but then performed this miracle.



Story of his brilliant but troubled life told in a great film by @asifkapadia.



Marvellous footballer, sporting legend.



RIP.pic.twitter.com/r2kaZW6MqR — David Conn (@david_conn) November 25, 2020

My dear friend, Soccer Hero, Soccer Icon, Footballing Legend...

Rest In Peace Diego Maradona, i will miss you eternally. https://t.co/5Kiqt5KzgP — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Rest in peace legend ❤️ pic.twitter.com/Vo5tUHDpVd — Kristoffer Olsson (@krisolsson) November 25, 2020

Rest in peace, Diego. An icon of our game ❤️ pic.twitter.com/AsZ5K2cjnI — West Ham United (@WestHam) November 25, 2020

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Quite simply - a player like no other.

Quite simply - a player like no other.

Rest In Peace Diego Maradona. pic.twitter.com/J5QM6Qm7e5

Förväntar mig en tyst minut i alla ligor i hela världen. Vila nu till La Bamba och knyt för fasen inte skorna. Diego ❤️ — Simon Thern (@SimonThern) November 25, 2020

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

My 1st football hero. Few people have impact over generations like this man did. The greatest, the best, the artist, the man...charismatic, a leader...A WINNER! One of the main reasons why I went out on my estate to kick a ball, pretending to be Diego.

RIP Diego Armando Maradona pic.twitter.com/67sjmdkgFT — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 25, 2020