TV: Efter attacken på spelarbussen - Boca Juniors lagkapten skadade ögat: "Kan ha orsakats av glassplitter"

De argentinska storklubbarna och rivalerna River Plate och Boca Juniors skulle under lördagen göra upp i den avslutande matchen i sydamerikanska Champions League, Copa Libertadores.

Men matchen fick ställas in efter att Boca Juniors spelarbuss blivit attackerad av fans som kastade stenar och sprutade tårgas mot bussen. Enligt den spanska tidningen As gick minst tre fönster sönder och tårgas strömmade in i bussen.

Flera av Boca Juniors-spelarna skadade sig u incidenten. Bland annat kräktes den tidigare Manchester United-spelaren Carlos Tevez och Leonardo Jara skadade ena benet. Boca Juniors lagkapten Pablo Perez for även han illa. På Twitterkonto lades en bild upp med där Perez hade ögonlapp. Läkarna konstaterade att han hade fått besvär med ena ögat.

- Läkarna sa att jag har fått besvär med ögonen och att delar av ögat är skadat. Det kan ha orsakats av glassplitter från fönstret, säger Perez.

Perez var också fruktansvärt arg på scenerna som utspelade sig inför matchen.

- Jag känner mig sårad för det här skulle bli en stor fest. Det såg mer ut som en krigszon.

Den avgörande matchen kommet att spelas under söndagskvällen. Om det blir med eller utan Pablo Perez är ännu oklart. Efter att Boca Juniors lämnade matcharenan i går ville lagkapten inte kommentera om han kommer att tvingas till att följa mötet vid sidan av planen.

- Jag vill inte prata om det nu eftersom jag är så fruktansvärt förbannad.

Det första mötet mellan Boca Juniors och River Plate slutade 2-2.

