Zlatans hyllning till Maradona: "Han kommer att leva för evigt och för alltid"

Under onsdagen gick en av tidernas kanske största fotbollsspelare Diego Maradona ur tiden till följd av ett hjärtstillestånd.

Mängder av hyllningar och kondoleanser har strömmat in från hela världen och nu stämmer även svensken Zlatan Ibrahimovic in. Svensken som hyllades av självaste Maradona ett flertal gånger under Zlatans första sejour i Italien.

"Maradona är inte död, han är odödlig. Gud gav världen den bästa och mest begåvade fotbollsspelare genom tiderna. Han kommer att leva för evigt och för alltid" skriver Zlatan på sociala medier.

Diego Maradona blev 60 år gammal.