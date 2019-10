Australisk klubb intresserat av Zlatan: "Vi har kontaktat hans agent"

Ola Toivonen flyttade till Australien förra året för att spela i Melbourne Victory. Nu är även "down under"-laget Perth Glory intresserat av Zlatan Ibrahimovic. - Vi har kontaktat hans agent, säger Perths exekutive chef Tony Pignata enligt TT.

Zlatan Ibrahimovic behöver knappast en introduktion längre men hans framtidsutsikter spekuleras det vilt om.



Efter att hans klubblag LA Galaxy mötte Los Angeles FC i kvarsfinal miste laget även ligatiteln. Spelarens kontrakt med klubben går ut i december och nu är många nyfikna på vad som kommer hända härnäst. Kommer han sätta skorna på hyllan, eller byta klubb, eller kanske förlänger han med LA Galaxy och spelar kvar i Major League Soccer för att plocka den titel laget missade i år?

Nu ger sig även australiska laget Perth Glory in i jakten på spelaren.

- Vi har kontaktat hans agent, i första hand så har vi frågat om hans tillgänglighet och i andra hand hur intresserad han är, säger Perths exekutive chef Tony Pignata enligt TT.

Om 38-åringen skulle välja att spela i den australiska ligan A-League skulle han inte vara den förste före detta landslagsspelaren som gör en flytt till landet "down under". Ola Toivonen valde att göra flytten till Melbourne Victory förra året när han lämnade Toulouse efter två år. Perth Glory ligger just nu på en fjärdeplats i ligan som endast består av elva lag.