Förre Liverpool-spelaren sågar Bolts chanser: "Kan inte ta det seriöst"

Markus Babbel hade en framgångsrik spelarkarriär med bland annat två sejourer i Bayern München och flera säsonger i Liverpool. Babbel vann Uefa Cupen två gånger och EM med det tyska landslaget en gång, 1996.

Numera är han tränare i australiensiska Western Sydney Wanderers och i en intervju med den schweiziska tidningen Blick (Babbel var tidigare tränare i Schweiz och Luzern) får han frågor om livet i den australiensiska storstaden.

Babbel får också ge sin syn på Usain Bolts möjligheter på fotbollsplanen. Bolt provspelar just nu för Central Coast Mariners och gjorde nyligen två mål i en träningsmatch. Men Babbel ger inte jamaicanen speciellt goda utsikter att lyckas inom fotbollsvärlden.

- Som en PR-aktion är det sensationellt. A-Leauge får mycket uppmärksamhet från honom. Men helt ärligt så kan jag inte ta det seriöst, säger han till Blick.

Babbel menar att Bolt aldrig kommer att slå igenom inom fotbollsvärlden.

- Jag har sett honom spela. Med all respekt: det kommer inte att räcka på hundra år. Som spelare skulle jag känna mig lurad.

Förutom det pågående provspelet i Australien har den flerfaldige OS-guldmedaljören, enligt hans agent, tackat nej till ett kontraktsförslag från den maltesiska klubben Valletta FC.

Nedan ses Bolts första mål för Central Coast Mariners.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ