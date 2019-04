TV: Märkliga "Panenka"-straffen - slog bollen längs marken

I dag är det inte allt för ovanligt att spelare väljer att våga sig på en "Panenka"-straff - trots att risken finns att målvakten står kvar i mitten av målet för att vänta in avslutet. I natt slog Brisbane Roar-anfallaren Eric Bautheac till med en lite annorlunda "Panenka" i den australiska högstaligan Hyundai A-League.

Anfallaren väntade ut målvakten Paul Izzo och slog till med en "Panenka" längs med marken, vilket gjorde att bollen retsamt rullade sakta in i mål.

Bautheacs mål betydde 3-2 till Brisbane, men trots det föll laget i slutändan med 5-3 mot Adelaide United på hemmaplan. I samband med matchen presenterades även Liverpool-ikonen Robbie Fowler som ny huvudtränare i Brisbane Roar.

Se "Panenka"-straffen i tweeten nedan.

CHEEKY!😱😱😱



Did Eric Bautheac mean this or was it a miskick?



🎥 @FOXFOOTBALL #ALeague #BRIvADL pic.twitter.com/4sJ1mKCnfy