TV: Succé för Bolt i provspelet - här nätar forne löparstjärnan två gånger om

Usain Bolt har efter att ha avslutat sin friidrottskarriär satsat hårt på att spela till sig ett kontrakt på fotbollsplanen. Bolt har bland annat provspelat för klubbar i Tyskland, Norge och Sydafrika – och just nu befinner sig jamaicanen i Australien där han försöker spela till sig ett kontrakt med Central Coast Mariners.

Under fredagsförmiddagen, svensk tid, ställdes klubben mot ”Macarthur South West United”, som bestod av ett hopplock av spelare från klubbar i serien under A-League och från regionen i övrigt – och tanken är att klubben ska integreras i högstaligan Hyundai A-League säsongen 2019/2020.

Central Coast Mariners tog en klar seger – och Usain Bolt stod för inte mindre än två mål. Det första kom vid ställningen 2-0 då han ryckte ifrån försvaren och sedan avslutade från snäv vinkel med vänsterfoten. Det andra målet var betydligt enklare och Bolt kunde då rulla in bollen i öppet mål efter en rejäl försvarstabbe.

- Min första start och gör två mål, det är en bra känsla, säger han enligt klubbens twitterkonto.

- Jag är glad över att komma hit och visa världen att jag förbättras.

Återstår att se om Central Coast Mariners väljer att skriva kontrakt med med den åttafaldige olympiske mästaren eller inte.

Matchen slutade 4-0 till Mariners.

