TV: Toivonen fortsätter att leverera - stod för mål och assist för Melbourne

Ola Toivonen har fått en strålande start på sin tid i Australien. Under söndagsmorgonen, svensk tid, hittade anfallaren rätt igen.

Redan fem minuter in i mötet med Wellington Phoenix satte svensken 1-0 med en iskall chipp över målvakten. Målet var det nionde för säsongen för Toivonen, i den tolfte matchen. Anfallaren stod också för en assist, när han spelade fram James Troisi tio minuter in i den andra halvleken.

Målet betydde reducering för Melbourne, som då tappat 1-0 till 3-1. I slutminuterna, med Toivonen utbytt, skulle också en kvittering komma när Kosta Barbarouses såg till att serietvåan tog en poäng. Det var dock ett tungt poängtapp för Melbourne Victory som nu ger Perth Glory chansen att göra ett litet ryck i toppen.

What a start to #MVCvWEL ! @OlaToivonen20 opened the scoring before @willo_15 hit back immediately. #ALeague #SummerOfHeroes 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/8sip9ko49k

The combination between @JamesTroisi and @OlaToivonen20 for our second goal was quality! #MVFC #OurVictory pic.twitter.com/j89ESe6TUi