TV: Toivonen glödhet - nätade för fjärde matchen i rad

I somras lämnade Ola Toivonen franska Toulouse för spel i australiensiska Melbourne Victory. Nu visar den svenske anfallaren storform.

Inför mötet med Wellington på bortaplan hade han nätat i tre raka matcher - och den sviten förlängde han.

Melbourne Victory var på väg mot 1-0-förlust, men i den 77:e minuten befann sig Ola Toivonen på rätt plats vid rätt tidpunkt och anfallaren stötte in kvitteringsmålet på ett misslyckat avslut från Terry Antonis. Målet betydde att Melbourne Victory tog en poäng och därmed har Toivonen nu gjort mål i fyra raka ligamatcher och fullträffen var hans femte i ligan den här säsongen.

Melbourne Victory ligger i delad serieledning med Perth Glory på 20 poäng efter tio matcher. Toivonens lag har dock en match mer spelad.

The equaliser from @OlaToivonen20!



The Swedish striker netting his fifth goal of the @ALeague season.



