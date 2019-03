TV: Toivonen med volleymål - men Melbourne föll i CL-premiären

Tidigare svenske landslagsanfallaren Ola Toivonen spelade i dag från start när hans Melbourne Victory tog emot sydkoreanska Daegu i första gruppspelsmatchen i AFC Champions League. Det blev en lyckosam start för svensken - men ett snöpligt slut.

Toivonen gav i den 29:e minuten Melbourne ledningen genom att slå till på volley efter inspel i straffområdet till 1-0. Det var hans elfte mål på 15 matcher den här säsongen, men räckte i slutändan inte till seger.

Daegu kvitterade två minuter efter Toivonens ledningsmål och vann efter två mål i andra halvlek gruppspelsmatchen med 3-1. I gruppen finns även Emil Salomonssons japanska klubb Sanfrecce Hiroshima och kinesiska Guangzhou Evergrande.

He's back doing what he does best! #MELvDAE 1-1 #ACL2019 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/JL7aEmIuhW