TV: Toivonens kanonform håller i sig - blev matchhjälte mot Western Sydney

Efter att ha missat de första omgångarna i den australiensiska ligan har nu Ola Toivonen på allvar presenterat för sin nya klubb Melbourne Victory.

Inför matchen mot Wellington hade han nätat i fyra raka matcher - och nu slog han till igen.

Precis före halvtid höll han sig framme och satte dit 1-0. I den andra halvleken kvitterade sedan Alexander Baumjohann för Wellington - då klev svensken fram och avgjorde.

Matchen led mot kryss, men då satte Ola Toivonen dit 2-1 i den 86:e minuten och det blev också slutresultatet. I och med det har Toivonen nätat i fem raka ligamatcher.

Melbourne Victory ligger på delad förstaplats i den australienska ligan.

