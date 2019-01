TV: Toivonens målsuccé fortsätter - skruvade in frispark via stolpen

Ola Toivonen trivs onekligen i Australien. Anfallaren, som valde att sluta i landslaget efter VM i somras, hade inför mötet med Sydney FC gjort hela nio mål på 12 ligamatcher.

På lördagsmorgonen, svensk tid, fortsatte målsuccén. Och vilket mål sen.

På en frispark strax utanför straffområdet, efter knappt 20 minuters spel, stegade svensken fram och skruvade bollen, över muren och via stolpen in i nät. Ett klassmål, helt otagbart för gästernas målvakt.

Ola Toivonen byttes ut i minut 76, vid ställningen 2-0 till Melbourne. Matchen slutade med seger för Toivonen och Co. med 2-1.

