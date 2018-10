30 nominerade - här är kandidaterna till Ballon d'Or

Real Madrids kroatiske stjärnmittfältare Luka Modric blev tidigare i höst tilldelad Fifas pris "The Best" som världens bäste spelare. Däremot står det ännu oklart om han även prisas som världens bäste spelare utifrån den franska tidningen France Footballs åtråvärda pris - Ballon d'Or - som delas ut på en gala den 3 december i Paris i år.

Löpande under måndagen har tidningen släppt alla 30 kandidater till att vinna priset - som delats ut sedan 1959.

Cristiano Ronaldo har under de två senaste åren tilldelats priset och har totalt fem gånger vunnit Ballon d'Or. Lionel Messi vann senast 2016 och har också fått priset vid fem tillfällen. Senast någon spelare, utöver Ronaldo och Messi, fick priset var under 2007, då brassen Kaka fick priset efter att han ledde Milan till seger i Champions League.

Två nya priser delas ut i samband med årets Ballon d'Or, dels ett pris till årets bästa spelare på damsidan och dels ett pris - Kopa Trophy - till den bästa U21-spelaren.

