Efter bisarra frågan - Solveig pudlar: "Min poäng var inte att uppmuntra kvinnor till att 'twerka'"

Ada Hegerberg vann Ballon d’Or, som för första gången delades ut till kvinnor. Men priset kom att överskuggas av en bisarr fråga från dj:n Martin Solveig.

- Kan du twerka? frågade Solveig och skrattade.

Den norska storstjärnan reagerade på frågan med att bestämt skaka på huvudet och svara "nej".

Redan på galan reagerade många på frågan och precis efter att Hegerberg blivit tillfrågad om hon kunde 'twerka' zoomades Kylian Mbappe in. Den franske ynglingen såg minst sagt förvånad ut.

Reaktionerna var också många på sociala medier. En av dem som tycker att Solveigs fråga var befängd var den tidigare landslagsspelaren Johanna Almgren.

"För första gången delas detta pris ut till en kvinna , då förstör den här låga jävla idioten detta ögonblick !!!! FY FAAAAAAAN!", skriver hon på Twitter.

Även Östersundsspelaren Tom Pettersson reagerade på Solveigs fråga.

"Ska de va så jävla svårt å ge en kvinna den respekt hon förtjänar?", skriver han på Twitter.

Senare under kvällen bad Solveig om ursäkt på sitt Twitter-konto.

"Jag ber om ursäkt till de som jag kan ha förolämpat. Min poäng var inte att uppmuntra kvinnor till att 'twerka', utan att dansa till en Sinatra-låt. Titta på hela sekvensen. Människor som har följt mig i 20 år vet hur respektfull jag är, särskilt när det kommer till kvinnor", skriver han i ett Twitter-inlägg.

I ett annat inlägg på Twitter skriver Solveig att han pratat med Hegeberg om incidenten.

"Jag förklarade vad jag menade för @AdaStolsmo (Ada Hegerberg på Twitter) och hon sa till mig att hon förstod att det var ett skämt. Jag vill ändå ursäkta mig till de som kanske har tagit illa upp. Viktigast av allt: grattis till Ada"

Martin Solveig är en fransk dj och låtskrivare. Han har bland annat producerat hiten "All Stars".

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R