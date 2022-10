Fallahi: En välförtjänt Ballon d'Or-vinnare

I kväll delas Ballon d'Or ut och i år blir det ingen diskussion om vem som borde vinna. Karim Benzemas insatser den gångna säsongen kommer ge honom guldbollen 2022. I gårdagens match mellan Real Madrid och Barcelona var det fransmannen som gjorde mål och Real Madrid som vann mot Robert Lewandowskis Barcelona. Den polske anfallaren missade ett gyllene läge. Det är svårt att inte tänka på 2020 när Ballon d'Or-ceremonin ställdes in på grund av covid-pandemin. Lewandowski gjorde 15 mål i Champions League, Bayern vann trippeln och anfallaren fick utmärkelser som Uefa Men’s Player of the Year och Best FIFA Men’s Player, men ingen guldboll i bagaget. Bittert för Lewandowski som helt klart förtjänade priset och kanske kommer Barcaanfallaren vara en av många som verkligen borde ha fått priset och inte fick det under karriären.

Karim Benzema kommer ikväll krönas för sina prestationer förra säsongen. Anfallaren har länge varit uppskattad av Real Madrid-fansen men 21/22 fick han ett större internationellt erkännande än han tidigare haft efter att Real Madrid stod för en makalös Champions League-säsong där Benzema satte 15 baljor. Real Madrid vann dessutom La Liga, spanska supercupen och Benzema var med i den franska truppen som vann Nations League, vad det nu är värt. Benzema har länge varit väldigt bra för Real Madrid och har över 20 ligamål fyra säsonger i rad, fransmannen har dock aldrig varit aktuell för att vinna Ballon d'Or. När han nu vinner så gör han det välförtjänt och utan några som helst diskussioner och sex av de senaste tio Ballon d'Or-vinnarna kommer ha haft Real Madrid som klubb, huvudstadsklubben bekräftar sig som ett av de bästa lagen att befinna sig i om man vill ha en chans att vinna Ballon d'Or under karriären.

Mindre säkert är det vilka som gör Benzema sällskap på podiet. Liverpoolspelarna Mané och Salah borde ligga bra till sett till poängskörd förra säsongen och prestationer för klubb och landslag. Mané vann Afcon och var starkt bidragande till att Liverpool tog sig till CL-final och gav City en kamp ända till slutet. Salah stod för nästan samma prestationer men torskade Afcon-finalen. Kevin De Bruyne vann Premier League och blev säsongens spelare i ligan. Vi kan inte heller glömma Modric, Vinicius och Courtois som alla var enorma under våren för CL-vinnarna. Mbappe och Haaland kommer vara aktuella i många år framöver men i år ska de nog vara nöjda om de hamnar topp tio. På mitt podium får Karim Benzema, Sadio Mané och Kevin De Bruyne plats.

De läckta rapporterna om prisutdelningen visar att Gavi kommer vinna Kopa Trophy. Jag hade nog hållit Bellingham och Musiala som mer lämpade, men det finns ingen skam i att Gavi tar hem priset. I Yashin trophy kommer Courtois ta hem priset. På damsidan står det mellan Alexia Putellas, Sam Kerr och Beth Mead där Putellas ses som favorit att vinna priset.

I veckan får vi inga Champions League-matcher och trots veckoomgångar i Spanien och England så kommer det att kännas lite tomt. Jag ser fram emot att se United – Tottenham där Ten Hag ställs mot Antonio Conte. Barca tar emot Villarreal och det är en liten minikris hos katalanerna efter förlusten mot Real Madrid och det oavgjorda resultatet mot Inter som innebär att Barcas chanser till CL-åttondel är små. Barca som spelade bra i El Clasico fick se sig straffade av Real Madrid och Araujo är enormt saknad i backlinjen.

Det börjar även finnas frågetecken för Xavi. Trots att förlusten mot Real Madrid var den första bortaförlusten på 18 matcher för Barca så finns siffror som visar att Xavis prestationer bör ifrågasättas. Matchen mot Real var spanjorens 50e på tränarbänken och på de 50 matcherna har han 28 vinster, 11 oavgjorda och 11 förluster. Koeman som hade sämre lag och sparkades av Barca hade 33 vinster, 7 oavgjorda och 10 förluster på sina första 50 matcher. Det ska dock nämnas att Koeman hade Messi i början av sin tid i Barcelona, vilket såklart hjälper till när man leker med siffror. Barcas poängsnitt i ligan den här säsongen är fortsatt starkt, men i Champions League är det sämre och personligen tror jag inte det finns utrymme för många poängtapp innan det börjar storma rejält kring Xavi.