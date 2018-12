Hegerberg historisk Ballon d'Or-vinnare: "Ett stort steg för damfotbollen"

Sedan 1956 har France Football, under några år tillsammans med Fifa, delat ut Ballon d'Or till världens bästa fotbollsspelare på herrsidan. I år delades priset för första gången även ut på damsidan.

Champions League-vinnaren Lyon dominerade stort bland de 15 nominerade, där sju av spelarna var från laget. Och det var också en spelare därifrån som skulle vinna det historiska första priset.

Norska Ada Hegerberg tog under måndagskvällen den första Ballon d'Or på damsidan. Anfallaren kom till den franska klubben 2014 och gjorde smått fantastiska 28 mål på 17 matcher i den franska ligan förra säsongen. Dessutom gjorde norskan 14 mål på åtta Champions League-matcher när den franska klubben vann turneringen.

- Det här är ett stort steg för damfotbollen. Det är stort steg för damfotbollen och tillsammans gör vi skillnad. Jag skulle vilja avsluta talet med ett par ord till alla unga kvinnor runtom i världen: snäll, sluta aldrig tro på er själva, säger hon i sitt tal.

🇳🇴 Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec