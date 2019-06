Engvalls mardröm - Mechelen fällt för matchfixning och tvångsnedflyttat

Tidigare IFK Göteborg- och Djurgården-anfallaren Gustav Engvall hade en bra säsong i belgiska klubben Mechelen med gott om speltid och uppflyttning till belgiska högstaligan, samt finalseger i belgiska cupen. Engvall och hans lagkamrater blev därmed klara för spel i Europa League-kvalet i sommar - men trots det blir det nu varken spel i Europa eller uppflyttning till Jupiler League.

Det belgiska fotbollsförbundet meddelar att det nu står klart att Mechelen fälls för matchfixning och får spela vidare i andradivisionen nästa säsong, men med totalt tolv poängs avdrag, minus sex poäng för varje halva av säsongen. Dessutom straffas laget med att i sommar inte få gå in i kvalet till Europa League.

Samtidigt straffas även flera människor inom/tidigare inom Mechelen. Belgiska tidningen HLN skriver att Thierry Steemans (finansiell direktör i Mechelen), Johan Timmermans (tidigare ordförande i Mechelen) och Olivier Somers (huvudaktieägare i Mechelen) stängs av i tio år från all aktivitet inom belgisk fotboll. Dessutom stängs Stefaan Vanroy (sportslig chef i Mechelen) av i sju år.

Förbundet meddelar i sin tur vidare att Waasland-Beveren däremot inte får något straff.

Bakgrunden till detta är att det i oktober i fjol kom rapporter om att Mechelen gjorde upp en match mot Waasland-Beveren i slutet av säsongen 2017/2018. Mechelen vann, men åkte ändå ur högstadivisionen. Vid den tidpunkten tillhörde inte Engvall Mechelen, medan landsmännen Isaac Kiese Thelin och Erdin Demir spelade för Waasland-Beveren. Ingen av de två var däremot misstänkta.

- Jag läste det och började direkt tänka vad det var för match, vad hände i den? Men det fanns inget konstigt med målen de gjorde och jag försökte göra mål på allt för att vinna skytteligan, sa Kiese Thelin i oktober i fjol till Fotbollskanalen om matchen.

Mechelen kommenterade i sin tur under lördagen domen, via sin hemsida, så här:

"Vi förstår inte det här beslutet, vi är oskyldiga. Vi kommer nu att titta på filen och överväga ett överklagande".

Mechelen har möjlighet att överklaga domen, från den högsta överklagningsnämnden, till Belgiens skiljedomstol för idrott, BAS inom loppet av sju dagar.

Utredningen gällande mötet mellan Mechelen och Waasland-Beveren var också en del av "Operation rena händer", som den stora ekobrottshärvan kallas som blossade upp i oktober i fjol i Belgien. Fotbollskanalen gjorde i november i fjol ett nedslag på "Operation rena händer" i olika delar som går att läsa via länkarna i faktarutan nedan.

