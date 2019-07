Klart: Engvalls Mechelen blir kvar i högstaligan

Gustav Engvalls Mechelen hade en lyckad säsong på fotbollsplanen i fjol. Laget lyckades både ta sig upp till den belgiska högstaligan och vann dessutom den belgiska cupen och kvalificerade sig därmed för Europaspel.

Men säsongen har också präglats av en rättslig process och i början av juni kom beskedet att Mechelen skulle tvångsnedflyttas till andradivsionen på grund av en matchfixning i en match mot Waasland-Beveren säsongen 2017/18.

- Det är klart att det är en jäkligt jobbig situation. Man kör igång försäsongen nu med alla lagkamrater och alla står och väntar på vad som ska hända med klubben. Klart det är speciellt, men jag hoppas verkligen att det, som klubben säger, ska vara lugnt. Jag hoppas att vi får gå upp till högstaligan, sa Engvall till Fotbollskanalen då.

Mechelen överklagade beslutet och under onsdagen kom beskedet att man trots allt får spela i en belgiska högstaligan kommande säsong.

Detta meddelar klubben på sin hemsida där man också skriver att beslutet är slutgiltigt. Hur eller om Mechelen kommer att straffas på annat sätt återstår att se.

Om Mechelen får spela Europa League kommande säsong är också inte bestämt i nuläget.

BAS in tussentijdse beslissing: "Degradatie is onmogelijk"

