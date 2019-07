Nygren tävlingsdebuterade - Genk vann supercupfinal mot Engvalls Mechelen

KRC Genk vann den belgiska ligan i fjol samtidigt som Mechelen gick hela vägen i cupen. Under lördagen möttes lagen i den belgiska supercupfinalen, ligavinnaren mot cupsegraren. Det var också en tillställning innehållandes två IFK Göteborg-bekantingar. Gustav Engvall inledde matchen för Mechelen medan Benjamin Nygren, ny i Genk, började på bänken.

Genk öppnade starkt och efter tolv minuter kunde Sebastien Dewaest sätta dit 1-0 efter en frisparksretur. Ställningen stod sig till halvtid, men en kvart in i andra halvlek höll sig Dewaest framme igen då han knoppade in en inläggsfrispark, 2-0. Då fick Benjamin Nygren, 18, hoppa in för Genk och därmed tävlingsdebutera för sin nya klubb samtidigt som Gustav Engvall blev utbytt kort efter målet.

Genk lyckades därefter spela av matchen och göra ytterligare ett mål, 3-0 blev slutresultatet. Därmed fick Nygren, som noterades för ett gult kort, vara med och vinna sin första titel med Genk.