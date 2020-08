Nygrens första ligamatch på ett år: "Kommer att ge mig själv hjärnspöken om jag går runt och är orolig"

Tidigare IFK Göteborg-anfallaren Benjamin Nygren, 19, gjorde i slutet av juli i fjol mål i sin ligadebut med Genk i Belgien. Men sedan blev det bara en halvlek till i ligan och 59 minuter i cupen. Därefter hamnade han i lagets frysbox och fick inte en enda minut till på planen under hela säsongen.

- Jag tror inte det är många som har varit med om det. Man har fått vara väldigt mentalt stark och jag har jobbat mycket med det. Rent mentalt är det tufft att först få spela två matcher och göra mål, sedan är man helt utanför truppen, man är inte ens på bänken, och det är väldigt konstigt, sa han i slutet av maj till Fotbollskanalen.

Men i söndags fick han till slut chansen att spela i ligan igen.

Nygren startade i ligapremiären mot Zulte Waregem och kom till spel i 63 minuter när Genk vann med 2-1. Anfallaren hymlar inte om att han är glad över att ha fått chansen igen.

- Det var riktigt kul. Det var ju första matchen på ett år som jag spelade i ligan, så det var jävligt skönt att få spela igen, säger han till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det betyder mycket. Det har varit ett tufft år med en situation som jag aldrig har varit med om innan. Det har varit väldigt tufft, men jag har haft inställningen att göra mitt bästa varje dag, träna hårt och vara målmedveten och ha en positiv inställning till allt. Då kommer det ge resultat. Det är skönt att tränaren sett det och att han gav mig chansen.

Ibland ger det med sig om man biter ihop.

- Ja, men det tror jag absolut. När någon normalt sett hamnar i en frysbox är det kanske under någon månad eller liknande, men nu var det i ett år för mig. Jag har aldrig varit med om något sådant och det var innan jag fyllde 19 år. Det är en erfarenhet som jag tror är väldigt viktig för mig och som jag har lärt mig mycket av. På ett sätt är det skönt att jag har gått igenom den här tuffa perioden och att jag tagit det på rätt sätt. Jag är stolt över att jag gett allt oavsett hur mycket jag har haft emot mig.

Nygren hoppas nu förstås också på mer speltid framöver.

- Det hoppas jag på. Mitt mål för den här säsongen är att jag ska vara med i truppen hela tiden och spela så många matcher som möjligt. Just nu vill jag bara spela matcher, vara med i matcherna varje match och får jag vara det, spela fler matcher och sådär, är chanserna större att få starta framöver.

Är du orolig över att hamna i en liknande situation igen?

- Nej, jag är inte orolig. Jag kommer bara att ge mig själv hjärnspöken om jag ska gå runt och vara orolig över det. Jag tänker inte så mycket på det nu. Vi vann första matchen och jag vill bara njuta av hur bra man har det som fotbollsspelare. Jag har drömt om att bli fotbollsproffs sedan jag var liten, då det är det roligaste jag vet. Det är det bästa som finns. Jag ska träna på så bra som möjligt nu och tränar jag bra kommer jag spela matcher. Sedan ska jag bara göra det så bra som möjligt i matcherna.

Var det nära att du lämnade efter förra säsongen?

- Nej, det var inte nära någon gång. Mitt fokus ligger på Genk och jag vill bara göra det så bra som möjligt här. Om det inte går här framöver får man titta på andra möjligheter, men just nu trivs jag bra i Genk och jag vill göra det så bra som möjligt här.

Vad gjorde att det inte var aktuellt att kolla på något annat?

- Jag känner på träningarna at jag håller måttet. Jag har tränat på bra nu under hela försäsongen och fick spela nu, så jag känner att jag, med förtroende från tränaren och med speltid i matcher, kommer att komma in i det och göra det bra. Jag är helt övertygad om det.