Officiellt: Hines-Ike lämnar ÖSK för belgisk klubb

Brendan Hines-Ike bekräftade själv under onsdagskvällen att han lämnar Örebro. Nu går även klubben ut med nyheten. Amerikanen har köpts loss av belgiska KV Korttrijk.

- Jag påbörjar nu en ny resa i en ny liga och ett annat land men mitt hjärta kommer alltid att vara kvar hos ÖSK, säger Hines-Ike till klubbens hemsida.

Örebros sportchef Magnus Sköldmark:

- Brendan har betytt mycket för klubben och det känns som att han har varit här längre tid än bara 2,5 år. 2015 provspelade han som en ung och oerfaren 21-åring med stora ambitioner och lämnar nu ÖSK bara några år senare som en mycket bättre spelare på alla plan.

NA rapporterade under onsdagen att Örebro får 6,5 miljoner för Hines-Ike.

ÖSK:s vd Simon Åström har tidigare sagt till Fotbollskanalen att man under våren tittat efter ersättare till eventuella spelartapp.

- I vår strategi ingår såklart att sälja vidare spelare. Men vi är inte i ett ekonomiskt läge där vi behöver paniksälja.Vi kommer inte att släppa någon bara för att få in pengar. Det ska vara något bra för alla inblandade parter. Eftersom att vi har gjort bra vår sportsligt och har ett bra lag så har vi jobbat med ett kartläggningsarbete så att om någon lämnar så vet vi vilka spår vi ska prioritera. Det har pågått hela våren och skulle vi släppa någon så ska vi vara beredda att ta in någon. Sedan ska det gå att hitta lösningar med klubbar och spelare, men vi har olika alternativ, sa Åström under onsdagen.