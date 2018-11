Svensk firma sökte samarbete med misstänkte stjärnagenten

Det är ett antal veckor sedan som en omfattande härva inom den belgiska fotbollen nådde dagens ljus. Efter ett års utredning slog polisen till med full kraft mot ett stort antal klubbar och nyckelpersoner inom fotbollsbranschen. Totalt genomförde polisen 44 räder i Belgien i vad som kallas för "Operation rena händer". Bland annat har polis sökt efter material på Anderlecht, Club Brügge, Genk, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Lokeren, Gent och Standard Lieges kontor.

Den i Belgien välkände agenten Mogi Bayat beskrivs som en av huvudpersonerna i utredningen. Bayat satt frihetsberövad i 49 dagar innan han nyligen släpptes på fri fot, med restriktioner, och han misstänks för del i organiserad brottslighet och pengatvätt. Bland annat misstänks Bayat ha gömt undan pengar från spelartransfers från belgiska myndigheter.

Just Bayat har vid ett antal tillfällen synts i sammanhang med kopplingar till marknaden i Sverige. Förra året togs en bild på Bayat tillsammans med bolaget Global Soccer Managements Blash Hosseini. Bilden lades upp på Instagram av Hosseinis partner Patrick Mörk. ”Blash Hosseini from GSM agency in meeting with Mogi Bayat, the king of agents in Belgium, discussing co-operation”, skrev Mörk som kommentar till bilden, som senare har tagits bort.

- Jag träffade honom (Mogi Bayat) en gång och det var den gången på bilden. Det är exakt ett år sedan som vi träffades. Han var den största agenten i Belgien. Vi tog en bild bara, men vi har aldrig haft något samarbete. Hur ska jag veta att han varit inblandad i dåliga saker, om han nu har varit det? säger Hosseini till Fotbollskanalen.

Patrick Mörk är öppen med att han sökte ett samarbete med Bayat, men att det rann ut i sanden.

- Han har växt fram under de senaste åren till att vara den absolut största agenten i Belgien. Vi hade lite kontakt, bland annat åkte Blash från oss till Belgien i andra sammanhang och då tog han ett möte med Mogi. Men det ledde aldrig till någonting. Vi har aldrig gjort någon affär med honom. Jag vet inte vad som är sant eller inte om hans affärskritik. Jag har ju läst så det var väl bra att det kanske inte blev någonting av det då, säger Mörk.

Varför tog du bort bilden?

- Den tajmingen… det var ju en bomb slog ner. Det som skrevs och påstås kring matchfixning och annat, det har jag aldrig hört talas om över huvud taget. Vi tog det mötet med honom i god tro, det var ju Belgiens överlägset största agent men det är klart att när det här kommer ut och det är oerhört allvarliga anklagelser… fotboll ska inte förknippas med uppgjorda matcher och korruption. Då kändes det inte så jättekul. Det tror jag är en naturlig reaktion.

Du ville distansera dig från honom?

- Ja, i det här läget absolut. Jag har bara läst tidningarna och inte pratat med någon om det här, jag har ingen insyn, men om det stämmer det som skrivs är det verkligen en person man vill distansera sig från.

Fotbollskanalen har gått igenom samtliga affärer med koppling till både Belgien och allsvenskan, eller svenska spelare, som gjorts de senaste åren och just Global Soccer Management har varit aktivt på den belgiska marknaden. Mörks agentfirma har varit involverad i nio övergångar de senaste sex åren och man har samarbetat med den belgiske agenten Walter Mortelmans rörande flera affärer. Till exempel är Mortelmans registrerad hos det belgiska förbundet på övergången som tog Emir Kujovic från IFK Norrköping till Gent. Nu är Mortelmans en av 23 personer som är misstänkta i polisutredningen. Den belgiske agenten är misstänkt för del i organiserad brottslighet och korruption.

Patrick Mörk förklarar för Fotbollskanalen att han upplevt Mortelmans som korrekt, transparent och okomplicerad att ha att göra med.

- Det är en av de agenter som vi har jobbat med och vi har gjort flera övergångar med honom. Allt har varit väldigt korrekt och transparent. Allt vi har gjort med Walter har känts väldigt korrekt och bra, säger Mörk.

Om misstankarna mot Mortelmans säger Mörk:

- Man får låta utredningen ha sin gång. Är det så att han gjort sig skyldig till något inom något område får man ta ställning till det då.

Mörk känner oavsett ingen oro över att någon av de affärer som GSM gjort i Belgien på något sätt skulle vara en del av brottsutredningen.

- Nej, det är jag fullständigt säker på, att varken jag eller min agentur har haft något med det att göra. Om det finns någon substans i det så har det inte snuddat vid vår verksamhet.

En annan agent som är verksam i Sverige och som har kopplingar till Mortelmans och Bayat är Miro Jaganjac. Mortelmans är nämligen registrerad hos det belgiska förbundet på målvakten Jacob Rinnes övergång från Örebro till Gent, en affär som Jaganjac var inblandad i. När det gäller Bayat var han delaktig i Isaac Kiese Thelins flytt från Bordeaux till Anderlecht. I samband med att affären presenterades poserade Bayat, Kiese Thelin och Jaganjac på bild tillsammans. Dessutom är just Bayat registrerad hos det belgiska förbundet på den aktuella övergången. På sociala medier har Jaganjac kallat Bayat för "my friend" och "the great Mogi Bayat".

Bayat är tätt sammankopplad med just Anderlecht och har genom åren använts flitigt av den belgiska storklubben. Agenten har ofta varit den som representerat Anderlecht i samband med spelaraffärer och belgisk press har den senaste tiden skrivit mycket om hur Bayat genom sitt starka inflytande i klubben styrt mycket av det Anderlecht gjort. Bayat företrädde Anderlecht i förhandlingarna om Kiese Thelin, erfar Fotbollskanalen.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Miro Jaganjac som har avböjt att kommentera sina kopplingar till Bayat och Mortelmans, och hur han ser på att arbeta som förmedlare i Belgien. Jaganjac har de senaste åren varit aktiv på marknaden, dit han tagit spelare som just Rinne och Kiese Thelin, men också Tesfaldet Tekie och Astrit Ajdarevic.



Per Jonsson är en annan stor aktör i den svenska agentbranschen som gjort affärer på den belgiska marknaden de senaste åren. Jonsson var bland annat med och tog Magnus Eriksson till och från Gent, precis som han tog Erik Johansson till och från samma klubb. Dessutom representerar Jonsson Gustav Engvall som i somras skrev på för belgiska Mechelen.

Jonsson berättar att han i affärerna med Gent haft direktkontakt med klubben och att ingen annan part varit inblandad.

- Jag känner Michel (Louwagie), sportchefen, väldigt bra. Vi är väldigt, väldigt bra vänner. Första svensken som gick dit var Mange Eriksson som jag tog dit, sedan tog jag dit Erik Johansson. Sedan har han egentligen frågat mig om alla svenskar som gått dit egentligen. Han litar på mig till hundra procent, säger Jonsson till Fotbollskanalen.

- Han är respekterad i hela Belgien. Han gör grejer ”by the book” vad jag har förstått.

I fallet med Gustav Engvall tog han hjälp av Evert Maeschalck, som även han är misstänkt i härvan. Maeschalck är släppt på fri fot utan restriktioner, men misstänks för korruption.

- Det är en kollega där som jag har känt i några år och som säkerställde Mechelen som klubb, som har massa spelare där. Han är en gammal advokat som har gått över till det här (agentverksamheten), säger Jonsson som dock är tydlig med att hans firma gjorde själva övergången på egen hand och att Masechalck bara rekommenderade svenskarna att genomföra övergången.

- Han tyckte att det var en perfekt klubb (Mechelen) att gå till, för de hade åkt ner men kommer förmodligen gå upp. Det är det han har gjort. Det finns inget att dölja eller mörka någonting. Det är exakt så här det är.

Jonsson har uppfattat Maeschalck som en pålitlig person. Dels för att han lärde känna honom via den belgiske agentens pappa, som är advokat och som enligt Jonsson kämpat för just ordning och reda i landets fotbollsklubbar, och dels för att kontakter i Belgien tidigare pratat gott om den misstänkte agenten. Därför har svensken i grunden svårt att tro att Maeschalck ska ha gjort något brottsligt

- I min värld har jag jättesvårt att tro det om honom. Men vad vet man, ärligt talat?

- Michel (Louwagie, sportchef i Gent) har sagt att det (Evert Maeschalck) är en av få som jag vill ha att göra med här i Belgien, berättar Per Jonsson.

Vidare har den svenske agenten Martin Dahlin gjort ett antal affärer i Belgien de senaste åren. Det gäller spelare som Eric Smith, Behrang Safari och Guillermo Molins med klubbarna Gent och Anderlecht. Dahlin berättar att han inte upplevt något anmärkningsvärt när det gäller de övergångarna.

- För oss har det inte varit några konstigheter att göra affärer i Belgien. Vi använder oss inte av andra agenter utan vi har direktkontakt med klubbar, till skillnad från många andra agenter, säger Dahlin.

Agenten Ferhat Cifci, som bland annat representerade Omar Colley då mittbacken såldes från Djurgården till Genk, är inte intresserad av att ge sin bild av den belgiska marknaden.

- Jag vill helst inte vara med i media. Jag har bara gjort två lån och en affär där, säger Cifci.

Vid en av de senaste övergångarna mellan allsvenskan och den belgiska ligan var agenten Daniel Rönnberg inblandad. Rönnberg, som har ett bolag tillsammans med förre tränaren Patrick Walker, tog nämligen mittbacken Brendan Hines-Ike från Örebro till Kortrijk.

- Vi gjorde affären helt själva. Det arbete som jag gör för min klient, det ser jag till att lösa med mina egna kontakter. Jag blandar inte in andra. Vi vill ha ordning och reda, säger Rönnberg.

- Det finns ingenting i den affären som var märkligt. Det var en korrekt affär. De (Kortrijk) kontaktade oss och jag hänvisade dem vidare till ÖSK. Vi jobbade direkt mot Kortrijk och deras vd.

Generellt sett ger flera agenter samma bild: Att Belgien inte stuckit ut jämfört med andra länder de gjort affärer i.

- Min uppfattning har varit att det i norra Europa och Skandinavien är väldigt lite av korruption. Man förknippar det mer med andra delar av Europa och världen. Det här förvånar mig verkligen. Det är väl ett väldigt ordnat och uppstyrt land, Belgien, så hur det skulle gå att hålla på på det sättet förvånar mig. Jag kommer att följa rättegången med intresse för att se vad som hänt där. Men Bayat var ju ett respekterat namn som tog spelare till stora ligor och var som sagt överlägset störst agent i Belgien. Det var verkligen en bomb som slog ner när det här kom ut, säger Patrick Mörk.

Per Jonsson:

- Det är aldrig kul att höra sånt. Det är sånt som man inte ens vet. Jag hade i alla falla inte hört någonting, att det skulle vara något som viskades i kulisserna. Det var ju en icke så glad överraskning för någon.

- Alltid när det är en affär så vill man i den bästa av världar veta vem man gör affärer med, och ta reda på så mycket som möjligt om den klubben man säljer till. Vad har de för koppling till en agent eller någon som är mellanhand? Och på den vägen försöka ta reda på så mycket som möjligt om personen.