"Zanka" Jørgensen: "Jag måste prata med Augustinsson"

I lördags tog Anderlecht en ny skalp i den belgiska högstaligan, när man besegrade Mechelen med 3-1 på bortaplan.

Ludwig Augustinsson gjorde då sitt första mål för klubben.

Nyförvärvet Mathias "Zanka" Jørgensen kom först på en hörna och nickade mot bortre stolpen - där en framrusande Augustinsson kom farande och tryckte in bollen i nät från nära håll.

"Zanka" fick nöja sig med en assist, alltså. Men kanske skulle han haft ett mål, om inte den svenske landslagsbacken varit så pass på tårna som han var.

De gamla FC Köpenhamn-lagkamraterna ska tala ut om saken.

- Jag är glad över att vi vann. Det var lite nervöst eftersom det var min första match med Anderlecht, säger "Zanka" till Anderlechts X-konto.

Han skämtar sen:

- Jag lyckades få en assist i min första match, men jag måste kanske prata med Ludwig och säga åt honom att släppa bollen nästa gång. För jag tror att bollen jag nickade var på väg in i mål, säger dansken lättsamt.

- Nej men för att vara seriös så är jag verkligen glad över att vara här och bidra till laget.

Om bollen faktiskt hade gått i mål? Det får huvudpersonerna reda ut sinsemellan. Döm själv, fullträffen går att se i tweeten nedan.

Målet var i alla fall Augustinssons första i Anderlecht-tröjan.

First one for Sporting. 🟣⚪️ pic.twitter.com/SltWyGiKT4