Zetterberg får "skräddarsytt" toppjobb i Anderlecht: "Är med och påverkar allting"

Tidigare svenske landslagsmittfältaren Pär Zetterberg hade en framgångsrik karriär som spelare med bland annat två sejourer i den belgiska toppklubben Anderlecht. Han var under sin tid i föreningen med och vann flera ligatitlar och var dessutom lagkapten under delar av båda sejourerna.

Nyligen kom rapporter om att svensken är aktuell för en roll i toppklubbens ledning - och i går bekräftade Anderlecht att Zetterberg ansluter till klubben.

- Jag blev överraskad över att de hörde av sig i och med att det är tio år sedan jag avslutade mitt förra jobb där, men samtidigt har de bytt ledning nu med en ny president (Marc Coucke) och nya människor som jobbar där och vill nu bygga upp klubben på sitt sätt, säger han till Fotbollskanalen.

- De har, efter att resultaten inte riktigt gått med klubben i år, fått lite kritik för att det är för få gamla spelare och profiler i klubben som har Anderlechts DNA och klubbens stil. Då hörde de av sig till mig om vilken roll jag vill ha och jag sa att jag var öppen för att jobba i klubben, men att jag inte vill sitta bakom ett skrivbord. Det är inte min stil. Nu får jag en roll där jag kan vara med och påverka hur man ska bygga upp klubben. Vi hittade därför en lösning som passar båda bra, fortsätter han.

Zetterberg kommer att ingå i klubbens sportsliga ledning med fokus på A-laget. Han kommer att vara med på träningar, sitta med på bänken vid matcher, men har samtidigt inte ett tidsbestämt avtal, i stället en fast anställning.

- Jag kommer att vara där och hjälpa A-lagstränaren och komma med mina åsikter kring hur jag tycker och tänker om olika saker. Jag kommer att underlätta för honom i vissa delar, även om det är han som bestämmer. Sedan kommer jag att hålla i vissa övningar om tränaren vill det. Jag kommer också att ha en del med andra saker som med övergångar, där jag kanske ser lite på vilka spelare som kommer in i föreningen, säger han.

- Det är en ganska stor roll i den sportsliga ledningen. Jag tar inte det sista beslutet, men jag är med och påverkar allting. Det är även kul att få vara med på planen, att alltid sitta med på bänken under alla matcher. Jag tror att det är en roll som passar mig bra. Mitt mål är inte att bli förstetränare, det är i stället att hjälpa klubben och huvudtränaren för att få en så bra utveckling som möjligt, fortsätter han.

Hur ser du på att du fått lite av en "skräddarsydd" roll just för dig?

- Det är ju därför det är så intressant och ska bli så förbannat roligt, att få göra de här sakerna som jag tycker är roligt. Då kan jag vara med och påverka med kompetensen som jag själv har. Det är vad jag själv tror, men sedan får tiden utvisa hur det blir.

Vidare berättar Zetterberg att han är en av flera pusselbitar som ska in i klubbens nya sportsliga ledning. Detta med anledning av att klubbens nya president Marc Coucke bygger om föreningen efter flera år under familjen Vanden Stocks ledning.

- De (familjen Vanden Stock) har ägt klubben i ett halvt sekel, först pappan och sedan sonen och nu vill de nya bygga upp det på sitt sätt. Det är också normalt att man gör det och det är alltid bra med förändringar och sådana saker, säger han.

- Sedan fick de, som sagt, viss kritik för att resultaten inte gick med klubben och det tillkom en ny sportchef (Michael Verschueren) som har visat sin plan och det kändes väldigt intressant och utvecklande. Nu ska det komma in ännu fler personer som han ska strukturera upp. Jag var den första byggstenen som kom in och nu är de fler som ska komma in. Vi får hoppas att det ger bra resultat.

Zetterberg åker om en vecka över till Belgien för att närvara vid två matcher, men inleder först sitt arbete i början av januari, då han följer med på klubbens träningsläger.

- Jag kommer att observera nu i början för att lära mig yrket. Det kan ta lite tid, men det gäller att vara öppen och lyhörd. Sedan förstår man ju hur fotboll ska spelas och det gäller att föra fram de synpunkterna och samtidigt lyssna till hur andra tycker och tänker. Jag kommer att göra det bästa av situationen, så att vi alla kan gå vinnande ur detta.

Dessutom ansluter han till Anderlecht under en turbulent tid i Belgien. Belgisk fotboll har senaste tiden skakats av skandalrubriker efter att ett stort antal razzior genomfördes hos klubbar och agenter, där misstankarna rör matchfixning, penningtvätt och bedrägeri.

Anderlecht är en av flera klubbar som är berört i frågan, då en tidigare företrädare för klubben ska ha gripits, samtidigt som stjärnagenten Mogi Bayat, som har haft täta band till Anderlecht, är en av de misstänkta agenterna i härvan.

- Vi pratade inte särskilt mycket om det. Det är en ny president nu och jag tror att det här hände för ett eller två år sedan. Jag kan inte hela historien, men den nya presidenten var inte inne i Anderlecht då. Han var inte med någonstans i det, så det är inte mycket snack om det. Alla tycker att det är hemskt och fruktansvärt och att de skyldiga absolut ska bli straffade, säger han.

- Jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden, men det är en stor undersökning och det är bra att få bort oärliga personer från fotbollen, fortsätter han.

Anderlecht är i dagsläget fyra i ligatabellen med fem poäng upp till Genk i serieledning i Jupiler League. Anderlecht har 34 ligatitlar och vann senast 2017.