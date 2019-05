Zetterberg om drömvärvningen: "Kommer prata om Anderlecht som under fornstora dagar"

Vincent Kompany blir spelande tränare i Anderlecht. Pär Zetterberg hymlar inte om att det betyder mycket för klubben. - Du kommer att prata om Anderlecht igen som du gjorde under de fornstora dagarna runt omkring i världen, säger han till Fotbollskanalen.

Manchester Citys lagkapten Vincent Kompany meddelade under söndagsförmiddagen att han - efter elva år - lämnar City för att bli spelande tränare i Anderlecht. Det innebär att han återvänder till sin moderklubb som han inledde sin karriär i som sexåring.

"Jag vill dela min kunskap med nästa gyllene generation. Jag tar också med mig en bit av Manchester till hjärtat av Belgien", skrev Kompany i ett öppet brev på Facebook.

Tidigare Anderlecht-mittfältaren och svenske landslagsmannen Pär Zetterberg, som numera har en roll i Anderlechts ledning, spelade ihop med Kompany mellan 2003 och 2006 i Anderlechts A-lag och är glad över att backen återvänder till klubben.

- Jag hade förmånen att spela med honom i tre år innan han lämnade och nu kommer han tillbaka för att avsluta sin karriär här. Det kan inte bli mycket bättre, det är jätteroligt, säger Zetterberg till Fotbollskanalen.

Zetterberg menar att värvningen av Kompany är ett viktigt led i klubbens förändring för att ta nästa kliv mot att åter vara den ledande klubben i belgisk fotboll. Anderlecht är, inför söndagskvällens sista ligamatch mot Gent, sexa i ligatabellen och vann senast den belgiska högstaligan 2017.

- Vi håller på att strukturera om klubben helt och hållet. Jag kom in i januari och likaså Frank Andersen, precis som vår nya klubbdirektör i november och sedan har vi en ny president. Vi försöker göra om kluben efter att det tagits mycket felbeslut under senaste åren. Det är därför vi kommit till den situationen som vi är i för tillfället. Vi slåss inte i toppen som Anderlecht alltid gjort, i stället om en femte- och sjätteplats, vilket är alldeles för dåligt för vår del, säger han.

Zetterberg fortsätter:

- Vi har gjort upp en struktur för att bygga om och där passar det in jättebra att kunna få tillbaka Kompany med den storhet och det han lärt sig under sin karriär för att förmedla det till våra unga, duktiga spelare. Han blir en spelande tränare och kan lära ut den filosofin som han fått lära sig av alla sina duktiga tränare. Det är ett bra steg att ta och speciellt i den situationen som vi befinner oss nu. Det är det bästa vi kan göra och särskilt efter en tung säsong, samtidigt som det betyder mycket för sponsorer och spelare som kan komma hit. Du kommer att prata om Anderlecht igen som du gjorde under de fornstora dagarna runt omkring i världen tack vare att han kommer hit. Det blir automatiskt så.

Zetterberg berättar vidare att Kompany kommer att vara ledande i en ny tränarstab, men att han förstås kommer att få uppbackning, då han även ska vara ute på planen.

- Han har först och främst kontrakt som spelare, men han kommer att ta med sig en tränare som han känner, troligtvis från England, kommer hjälpa honom med den överblicken. Sedan är vi andra där också, men han är huvudansvarig.