Kaoset i Barcelona fortsätter, Gavis kontrakt hävs… eller? 

Alexandra Jonson

FC Barcelonas problem utanför planen fortsätter på alla fronter och under måndagen rapporterades det att domstol i Barcelona beslutat att Gavi inte längre får vara registrerad som A-lagsspelare för klubben. I skrivande stund har dock det beslutet för tillfället ändrats. Men låt oss gå igenom vad som hänt.

I september skrev Gavi sitt första A-lagskontrakt med FC Barcelona som sträckte sig till 2026, men när klubben försökte registrera kontraktet med LaLiga så godkändes det inte. Anledningen enligt ligapresidenten Javier Tebas var att Barcelona inte hade tillräckligt med utrymme inom sin lönegräns för att registrar ett sådant flerårskontrakt.

Detta kommer av en ny regel i LaLiga som trädde i kraft i November 2022 som gör att klubbarna numera behöver presentera en plan. För att registrera en ny spelare behöver man inte bara kunna motivera att man kan betala lönen detta året utan även de kommande två åren.

Barcelona tog därefter ärendet till domstol. Vilket ledde till att domstolen temporärt gav klubben rätt att registrar spelaren, då det annars skulle få “oåterkalleliga konsekvenser” för klubben. Detta beslut kom med begäran att Barcelona väckte åtal mot LaLiga så att frågan kunde lösas i domstol.



Under måndagen rapporterades det att domstolen i Barcelona nu tagit beslutet att häva Gavis kontrakt. Då man menade att Barcelona missat deadlinen för stämningsansökan mot LaLiga och inte lämnat in den nödvändiga dokumentationen i tid.



Beslutet betydde att Gavi nu var tillbaka på sitt ungdomskontrakt fram till den sista juni och åter skulle få byta tröjnummer från 6 tillbaka till 30. Utan sitt A-lagskontrakt kan Gavi fortsatt spela för FC Barcelonas A-lag, men det skulle ge han rätt att prata med andra klubbar och möjlighet att lämna Barcelona gratis i sommar.

Under tisdagen skickade Barcelona in en ny överklagan mot beslutet och man har nu fått fem dagar på sig att skicka in den nödvändiga dokumentationen. Därmed fortsätter cirkusen kring Gavis kontrakt. Men för stunden så gäller hans A-lagskontrakt.

Domarskandalen – vad händer?

I slutet av förra veckan väcktes det åtal mot FC Barcelona och flera tidigare presidenter i klubben som nu åtalas för misstänkt korruption.



För den som inte har följt fallet, och alla turer där det avslöjades att FC Barcelona under flera års tid har betalat stora summor till Dasnil. Ett bolag som ägs av José María Enríquez Negreira, en tidigare LaLiga domare som under tiden av betalningarna var vice ordförande i den spanska domarkommittén. Så kan ni läsa lite med djupgående om vad det handlar om HÄR.

Nu har det alltså väckts åtal mot FC Barcelona och i dokument som presenterades för en domstol i Barcelona i fredags sa åklagaren: “FC Barcelona nådde och upprätthöll en strikt konfidentiell muntlig överenskommelse med Enriquez Negreira så att han i egenskap av vice ordförande för CTA (den spanska fotbollens domarkommitté) och i utbyte mot pengar, skulle utföra åtgärder som tendera att gynna Barcelona i beslutsfattande av domare i de matcher som spelades av klubben.”

LaLiga presidenten Javier Tebas har redan sedan tidigare sagt att Barcelona inte kommer att straffas sportsligt då LaLiga inte kan utreda fallet eftersom det skedde för mer än tre år sedan.



Däremot kan klubben och ett flertal individer kommas att straffas i rättsligt, men det lär dröja innan något sådant potentiellt händer. Åtalet har väckts men det kan komma ta flera år innan det hela är uppklarat.

Joan Laporta har sagt att “Vi kommer hålla en presskonferens i framtiden för att prata om fallet. Men för tillfället vill vi göra det tydligt att Barcelona inte har köpt någon domare och aldrig haft uppsåt att göra det.”

I Spanien och LaLiga har fallet lett till en annan typ av atmosfär, där ingen längre vill vara tyst. Pressen på domarna har blivit hårdare och på läktarna har flera supportergrupper protesterat.



När Barcelona exempelvis kom till San Mamés i helgen möttes de av hemmafans som sjöng “a segunda oe a segunda oe” till andradivisionen, till andradivisionen, utöver det hade Athletic-supportrar tryckt upp låtsas pengar med Barças klubbmärke och färger samt ordet MAFIA tryckt på. Dessa delades ut och viftades ivrigt med på läktaren.



Deportivo Alavés vars fans är kända för att göra stora och tydliga protester på läktarn rullade under helgens match mot Lugo ut en banderoll med texten “Vi älskar fotboll, låt oss förbjuda korruption”.



Det vackra inom fotbollen

Men det finns fortfarande en del vackert kvar inom fotboll, så låt oss avsluta med det.

🤝 Moltes gràcies, @mterstegen1!



El Txopo entrega al guardameta del @FCBarcelona_es su clásica camiseta negra en agradecimiento al apoyo en la iniciativa #Iribar80



🔜 Todos los porteros de @laliga recibirán en los próximos días una zamarra igual 🖤 pic.twitter.com/pN7nKnLOBt — Athletic Club (@AthleticClub) March 12, 2023 ANNONS

Ni kommer kanske ihåg hur alla LaLiga-målvakter spelade i svarta tröjor för att hedra Txopo Iribar. I helgen tackade den legendariska Athletic-målvakten för gesten genom att ge alla målvakter i LaLiga en av hans klassiska tröjor.



I helgen fick vi även se vackra hyllningar till Pelayo Novo, som tragiskt dog för några veckor sedan bara 32 år gammal. Läs om hans liv och karriär här, en minst sagt inspirerande och speciell person.

Real Oviedo och Elche de två klubbar som Pelayo spenderade den största delen av sin karriär hos, spelade båda sin första hemmamatch sedan det att han dog. Båda klubbarna tog då tillfälle att hylla honom.

Det var inte ett öga torrt på Carlos Tartiere i Oviedo innan matchen mot Tenerife när Pelayo hyllades. Tröjor från alla klubbar han spelat för rullades ut på planen. Bakom dem stod Oviedos reservmålvakt Tomeu Nadal och Tenerifes-kapten Aitor Sanz som båda vid olika tillfällen spelat tillsammans med Pelayo. De möttes på planen av Pelayos pappa och fru och presenterade dem med en kaptenbindel med Pelayos namn och ordern Eterna Sonrisa, Evigt leende, på. Orden som också stod på storbildskärmen framför en bild på den alltid leende Pelayo. Så hyllade Tartiere sin Pela med varma applåder.

På läktaren stod Toñin som jag berättade om i blogginlägget häromdagen, pojken som Pelayo stöttade när han tvingades till akut hjärtoperation. Där stod Toñin med den matchtröja han fått av Pelayo och tårar i ögonen. En banderoll på läktaren med orden “Pelayo por siempre”, Pelayo för alltid, rullades ut och så hölls en tyst minut så tyst att man skulle kunna höra en knappnål falla.

Under matchen spelade båda lagens kaptener med speciella Pelayo kaptensbindlar och i den 6:e minuten (Pelayos tröjnummer i Oviedo) ställde sig hela Tartiere upp för att applådera.

Även på Elches hemmaarena Martínez Valero innan deras match mot Real Valladolid hyllades Pelayo. Med svarta ballonger i luften las Pelayos tröja och blommor på planen och man höll därefter en fin tyst minut.

Pelayo, no olvides que serás eterno



Te queremos 💚 pic.twitter.com/JXUsrMzBDi — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) March 11, 2023 ANNONS

Svenskkoll

Williot Swedberg (Celta de Vigo)

Utöver att han fick komma upp och värma lite grann så blev det inga minuter för Williot Swedberg när Celta de Vigo enkelt besegrade Rayo Vallecano med 3-0.



Nästa match: 18/3 18:30 Espanyol – Celta de Vigo



Ludwig Augustinsson (Real Mallorca)

Det blev ingen speltid för Augustinsson när Mallorca spelade 1-1 hemma mot Real Sociedad

Nästa match: 19/3 14:00 Real Betis – Real Mallorca

Dennis Hadžikadunić (Real Mallorca)

Trots skador i försvaret fick Dennis inte chansen mot Real Sociedad istället startade Nastasic vilket tyder på att svensken är Aguirres femteval.

Nästa match: 19/3 14:00 Real Betis – Real Mallorca

Isak Jansson (Cartagena)

Jansson började på bänken men blev inbytt redan i den 38:e minuten, men det hjälpte inte mycket när Cartagena förlorade 0-3 hemma mot Andorra.



Nästa match: 19/3 18:30 Villarreal B – Cartagena



Max Svensson (Deportivo la Coruña)

Efter att ha missat tre matcher pga en muskelskada var Max Svensson tillbaka i helgen. Han fick ca en kvart att spela mot Real Madrid Castilla när Depor spelade 1-1.

Nästa match: 19/3 17:00 Cultural Leonesa – Deportivo la Coruña

Santino Samuyiwa (Real Sociedad Juvenil)

Samuyiwa blev inbytt i den 78:e minuten när Real Sociedad spelade 1-1 hemma mot Leioa Juvenil B.

Nästa match: 19/3 Eibar Juvenil B – Real Sociedad Juvenil

Fridolina Rolfö (Barcelona)

Rolfö spelade hela matchen och var en av planens giganter när Barcelona besegrade Levante med 4-0. Rolfö som var högst delaktig i det mesta Barcelona gjorde stod även för matchens sista mål. Det är ingen tvekan om att Rolfö varit en av Barças bästa spelare den här säsongen. Och här är en graf från Opta som visar alla chanser hon har skapat under säsongen, minst sagt imponerande.

Nästa match: 17/1 19:00 FC Barcelona vs. Valencia

Freja Olofsson (Real Madrid)

Freja satt hela matchen på bänken när Real Madrid spelade 0-0 i derbyt mot Atlético



Nästa match: 18/3 12:00 Real Madrid – UDG Tenerife



Hanna Lundkvist (Atlético de Madrid)

Lundkvist blev inbytt i den 78:e minuten i 0-0 derbyt mot Real Madrid.



Nästa match: 19/3 18:00 Alhama CF – Atlético de Madrid