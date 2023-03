Kessié en oväntad men självklar matchhjälte i El Clásico

Alexandra Jonson

Det är vackert, Robert Lewandowski klackar bollen förbi Eder Milito fram till 19-åriga Alejandro Balde som i sin tur slår bollen perfekt genom Real Madrid-försvaret där han hittar inhopparen Franck Kessié. Rudiger hinner inte med när Kessié slår till på ett tillslag, det gör inte heller Thibaut Courtois.

Klockan står på 91:02, målet är FC Barcelonas 3,000:e på Camp Nou, det betyder 2-1 i El Clásico och med största sannolikhet är det målet som betyder att FC Barcelona kommer vinna LaLiga.



Men för Franck Kessié betyder det ännu mer än så. Hela dagen har man i Spanien firat farsdag, men medan Kessiés lagkamrater inför kvällens El Clásico kunnat höra av sig och gratulera sina pappor har han själv bara minnena från barndomen kvar.

Han vara bara 11 år när hans pappa, som tidigare varit fotbollsspelare i Elfenbenskusten gick bort i sjukdom. Det kort efter att han blivit soldat i landets militär. Yngst bland sju syskon fick Franky snabbt växa upp, men fotbollen hjälpte – den hjälpte mig att bearbeta smärtan, har han berättat, – men smärtan den försvinner aldrig, fast livet går vidare.

Så när bollen rullade in i nätmaskorna i den 91:a minuten, lyfte Kessié armen i en honnör, det är så han firar alla sina mål, en hyllning till sin pappa.



– Varje gång någon kom och hälsade på hemma hos oss ställde han sig alltid upp och gjorde honnör, jag frågade varför och han svarade ‘det är så du hälsar på någon som är viktigare än dig’. Därför firar jag mina mål med en honnör i hans ära.

Det var nog inte många som hade trott att just Franck Kessié skulle bli FC Barcelonas matchhjälte den här kvällen. Han har inte precis exploderat sedan det att han kom till klubben i somras och i januari ryktades det till och med att Kessié kunde vara påväg bort. Men Xavi tog beslutet att han ville behålla honom, iallafall till slutet av säsongen. Samtidigt som Kessié själv gjort det tydligt att han vill bevisa att han behövs på Camp Nou.

Med Pedri skadad såg det ut som att han skulle få sin femte ligastart för säsongen hemma mot Real Madrid. Så blev det inte. Xavi överraskade och valde att starta Sergi Roberto istället.

Barcelona startade matchen starkt och efter fem minuter hade de redan haft tre superlägen och testat Courtois ordentligt. Men det som till en början såg ut att bli Barcelonas match vände snabbt och redan i den 9:e minuten hade Real Madrid tagit ledningen. Vinicius Jr tog sig förbi Sergio Busquets och fick till ett inlägg som träffade Araujos huvud och i målet stod Ter Stegen helt ställd.

Därefter följde en intensiv och jämnmatch, med ett litet övertag till bortalaget. Barcelona pressade högt och Real Madrid hittade ytor. Trots det stod det 1-1 i halvlek, målskytten för hemmalaget, jo det var självklart Sergi Roberto – överraskningen i Xavis startelva.

Bytet kom i den 77:e minuten, Sergi Roberto gick ut och in kom Franck Kessié. Kort därefter tog Real Madrid ledningen genom inhopparen Marco Asensio – Los Blancos tillbaka i titelstriden. Men målet dömdes bort.



Trots att Real Madrid såg starkast ut i slutet av matchen, kom närmre och närmre, så var det som om det var skrivet i stjärnorna vi skulle få en oväntad matchhjälte. Att just ikväll, när Spanien firade farsdag, så skulle även Franck Kessié får skicka ett meddelande till sin far.

Så när han med sitt allra första LaLiga mål avgjort El Clásico, kanske avgjort LaLiga och lyft armen i honnör, omringad av lagkamrater som vrålade av glädje, så stod Franck Kessié på Camp Nou och grät.