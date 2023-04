Galet firande i Pamplona i natt, Osasuna i historisk cupfinal

Alexandra Jonson

Klockan 01:20 i natt twittrade det officiella kontot för Osasuna ut följande meddelande till sina supportar. “Vi är påväg tillbaka till Pamplona! Laget kommer att anlända till Plaza del Castillo runt 03:00. Vi ses om en stund“



Då hade supportrarna redan börjat samlas på Plaza Castillo i Pamplona och när spelarbussen rullade in mitt i natten, ekade det runt torget “Illa Illa Illa nos Vamos a Sevilla” Illa illa illa vi ska till Sevilla.

Det hade då gått ca tre och en halv timme sedan det att Pablo Ibáñez tystat San Mamés med vad han senare beskrev som det viktigaste målet i sitt liv. – Jag tvivlar på att jag någonsin kan göra något bättre.



Athletic Club hade dominerat matchen och Osasuna spelade för att nå straffar när Pablo Ibáñez i den yttre delen av straffområdet och i den 116:e matchminuten slog till på volley. Ett drömmål på alla vis, hur det såg ut men framförallt för vad det betydde. I den sekunden skrev Ibáñez historia för klubben han älskat hela sitt liv.

❤️ Un gol para la historia. Un día para la historia.



Gracias a todos por hacer esto posible. Sois los mejores.#GrandesEnIlusión

Firandet på San Mamés som följdes upp av firandet i Pamplona kan få en att tro att Osasuna precis vunnit en titel. Det har dem inte, inte ännu. Utan för andra gången i klubbens historia har man tagit sig till final i Copa del Rey. Något så stort för klubben och supportrarna som alltid verkar kämpa i motvind, att en fest mitt i natten på Pamplonas gator var en självklarhet.

På Plaza Castillo I Pamplona tog Ibáñez över mikrofonen framför folkmassan – För några år sedan var jag därnere med er, men mitt liv har förändrats från en dag till en annan…

#EFEFotos | Locura absoluta en Pamplona con la clasificación de Osasuna.



🥳 Así recibieron a los jugadores esta madrugada en la Plaza del Castillo 👇



Sist Osasuna spelade en Copa del Rey final var för 18 år sedan, 2005, då var Pablo Ibáñez bara sex år gammal. Men som alla andra Osasuna-supportrar är det ett minne han aldrig glömmer. Det var hjärtkrossande, Osasuna förlorade finalen på extratid med ett mål i den 114:e matchminuten, det närmsta de någonsin varit en stor titel. Men för Ibáñez startade drömmen om att en dag själv få stå där i Osasuna-tröjan och samma år började han att spela i klubbens ungdomslag.



Som 16-åring fick han dock höra att han inte längre höll måttet. – De sa till mig att de inte längre räknade med mig. Jag blev ledsen, men vad ska man göra? Först tror du att din dröm om att bli fotbollsspelare är över, men senare inser du att du kan lyckas och utvecklas någon annanstans.

I de lägre divisionerna fortsatte han sin karriär tills det att telefonen en dag ringde. I januari 2021, nu 23 år gammal, återvände Ibáñez för att spela i klubbens B-lag, i den spanska fjärdedivisionen.

Samtidigt låg klubbens A-lag nästsist i LaLiga och hade inte vunnit en match på de 12 senaste omgångarna. Utifrån ifrågasattes huvudtränaren Jagoba Arrasate och sportchefen Braulio Vázquez kallade till presskonferens.

-Vare sig båten tar sig till hamnen eller inte så kommer den att ha samma kapten. Om vi sjunker så sjunker vi allihopa.

Braulio Vázquez meddelande var tydligt, Osasuna skulle göra något så ovanligt i dagens fotbollsvärld som att visa tålamod. Ge Arrasate, mannen som tagit dem tillbaka till LaLiga, tid att ändra riktning på sitt skepp.

Det var januari 2021, nu är det april 2023 och idag vaknade såväl matchhjälten Ibáñez som skeppets kapten Arrasate med största sannolikhet upp utan någon röst.

Festen på Plaza Castillo höll på långt in på småtimmarna och klubbens kända motto “Osasuna Nunca se rinde” Osasuna ger aldrig upp, har nog aldrig stämt bättre in. De gav inte upp på sin tränare när de flesta andra hade gjort det. Matchhjälten Pablo Ibáñez som fick lämna klubben som 16-åring och så sent som förra säsongen spelade i den spanska fjärdedivisionen, gav inte upp på drömmen att få representera sitt Osasuna.



För att inte nämna hur de tagit sig till den här finalen, som det första laget någonsin att nå en Copa del Rey final efter att ha vunnit fyra matcher på extratid. Osasuna ger helt enkelt inte upp.

När kvartsfinalerna i Copa del Rey lottades skrev jag om Osasuna, som det enda av de åtta lagen kvar i turneringen som aldrig vunnit cupen. Nu väntar FC Barcelona eller Real Madrid i finalen, vem det blir avgörs ikväll.

Men vem det blir spelar mindre roll… för Osasuna nunca se rinde.

Låt oss fortsätta med det vackra som finns inom fotbollen.

När Celta de Vigo i helgen mötte Almería fick Julián Mouriño på sin 101 årsdag sparka igång matchen.

Den enda anledningen till att Julián inte varit Celta-supporter hela sitt liv är att klubben inte fanns när han föddes, utan grundades när han var ett år gammal. Därmed har Julián varit med om hela klubbens existens.

Svenskkoll

Williot Swedberg (Celta de Vigo)

Det blev ingen speltid för Swedberg när Celta spelade 2-2 hemma mot Almería. Däremot fick han matchträning under förra veckan med det svenska U19 landslaget. Där han spelade 90 minuter i samtliga tre matcher mot Portugal, Kroatien och Tjeckien samt stod för ett mål i 1-1 matchen mot Kroatien. Det blev dock två förluster och en oavgjord vilket betyder att Sverige missar U19 EM.



Nästa match: 7/4 21:00 Sevilla – Celta de Vigo



Ludwig Augustinsson (Real Mallorca)

Skadad

Nästa match: 9/4 14:00 Real Valladolid – Real Mallorca

Dennis Hadžikadunić (Real Mallorca)

Väntar fortsatt på sin debut.

Nästa match: 9/4 14:00 Real Valladolid – Real Mallorca

Isak Jansson (Cartagena)

Cartagena besegrade Leganés borta med 1-3 och tog viktiga poäng i kampen om en kvalplats. Dock blev det för andra matchen i rad inga minutrar för Jansson. Hemma mot Lugo berodde det på att han hade haft magproblem, vad som var anledningen mot Leganés är dock oklart. I övrigt verkar Jansson trivas bra i Cartagena och för den intresserade så träffade jag honom förra veckan och ni kan läsa en lång intervju här.



Nästa match: 9/4 18:30 Cartagena – Mirandés

Max Svensson (Deportivo la Coruña)

Svensson blev inbytt i den 84:e minuten när Depor borta förlorade mot Salamanca med 2-1



Nästa match: 8/4 19:00 Deportivo la Coruña – Fuenlabrada

Santino Samuyiwa (Real Sociedad Juvenil B)

Samuyiwa fortsätter att imponera och gjorde ett snyggt frisparksmål när Real Sociedad besegrade Beasain med 1-2.

Nästa match: 16/4 Real Sociedad Juvenil B – Durango Juvenil

Santino Samuyiwa 🇸🇪 for Real Sociedad Juvenil B

Fridolina Rolfö (Barcelona)

Förra veckan var Rolfö den stora giganten på Camp Nou när Barcelona besegrade Roma med 5-1 i Champions League. Rolfö gjorde två mål och var nära ett hattrick. Därefter vilades hon i helgen när man borta besegrade Alhama med 0-2 i ligaspelet.

Se Rolfös highlights mot Roma här

Nästa match: 7/4 15:00 Sverige – Danmark

Freja Olofsson (Real Madrid)

Freja satt hela matchen på bänken när Real Madrid besegrade Levante med 3-0.

Nästa match: 16/4 18:00 Real Betis – Real Madrid



Hanna Lundkvist (Atlético de Madrid)

Lundkvist blev inbytt i den 66:e minuten när Atlético besegrade Valencia med hela 6-2.



Nästa match: 7/4 15:00 Sverige – Danmark