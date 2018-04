En stor och två små frågor kring Malmö FF:s startelva mot AIK

På måndag är det Malmö FF mot AIK, och när det gäller MFF finns det en stor fråga och två små kring hur laget formeras.

Den stora:

Vilka blir yttrarna?

De små:

Vilka är tillgängliga?

Vilka blir anfallarna?

När det gäller den första av de små frågorna så vet vi att Andreas Vindheim och Rasmus Bengtsson inte är uttagningsbara. Bengtsson håller landslagsklass och långtidsskadade Vindheim hade varit startande högerback i vår, men det är ändå avbräck MFF ska klara av. När det gäller Bengtssons lungproblem så verkar det omöjligt att ens ge en ungefärlig tidsram, men allt har gått bra hittills.

På dagens träning var varken Markus Rosenberg, Behrang Safari, Arnor Traustason, eller Oscar Lewicki ute under (den förhållandevis korta) träningen. Enligt Magnus Pehrsson var det frivilligt att vara ute, så sannolikt är det så enkelt att det inte är några problem. Men. Vi ska också komma ihåg att MFF flera gånger under Pehrssons styre har gjort sena förändringar. Och. Är det någon gång man kan mörka så är det väl inför en match mot AIK.

För att spekulera kring svaren på två andra frågorna så får man kolla på träningsveckan. Fem av veckans sex träningsstartelvor (med Johan Dahlin i mål):

Larsson, Nielsen, Brorsson, Safari – Svanberg, Lewicki, Bachirou, Rieks – Jeremejeff, Rosenberg (Strandberg frånvarande)

Ssewankambo, Nielsen, Brorsson, Binaku – Rieks, Svanberg, Innocent, Traustason – Jeremejeff, Rosenberg (Strandberg frånvarande)

Larsson, Nielsen, Innocent, Safari – Traustason, Lewicki, Bachirou, Svanberg – Jeremejeff, Rosenberg (Brorsson frånvarande)

Ssewankambo, Nielsen, Adrian, Binaku – Rieks, Svanberg, Bachirou, Traustason – Strandberg, Rosenberg (Brorsson frånvarande)

Larsson, Nielsen, X, Binaku – Rieks, Bachirou, X, Svanberg – Jeremejeff, X (Lewicki, Traustason, Rosenberg, Safari frånvarande – Rieks och Svanberg bytte tidigt kant, få spelare i träning)

Plus en alldeles för reservbetonad elva.

Dahlin, Nielsen, Brorsson, Lewicki, och Bachirou startar mot AIK. Dessutom skulle det förvåna om ytterbacksparet inte blir Eric Larsson och Safari, även om Isak Ssewankambo uteslutande tränats som högerback och definitivt ser bättre ut än jag trodde, och Egzon Binaku gör saker av hög kvalitet på träningarna.

Sju av elva startplatser känns rätt säkra.

I anfallet finns den andra av de två små frågorna. Jeremejeff kan inget annat än starta. Han har gjort det i samtliga sex tävlingsmatcher, spelat 90 minuter i alla utom en (mot Dalkurd, där Pehrsson påpekade att Jeremejeff gjorde en bra match), och är lagets formstarkaste spelare i offensiven.

Carlos Strandberg ger enkla alternativ, är bra på att trycka ner backlinjer, och med honom på planen går MFF:s inläggsspel från ”bra” till ”mycket bra”. Men. Markus Rosenberg, bänkad i en hemmapremiär mot AIK? Njä.

Kvar är den stora frågan: vilka bli yttermittfältarna? Under den här träningsveckan har det för första gången under 2018 växlats runt. Efter tre månader med Sören Rieks given till höger och Traustason/Svanberg som vänsterkonkurrenter så är det nu mer omflyttat och flytande. De kan även byta kanter med varandra under matcherna, men frågan är vilka som prioriteras högst för att starta?

Rieks: poängmässigt svagast, men Pehrsson är oerhört nöjd med alla andra delar i Rieks’ spel. Lär göra många saker bra mot AIK, saker som kanske inte alltid syns vid första anblick.

Svanberg: jag tycker inte att hans prestation mot Elfsborg var riktigt bra, men han är ändå hetast. Hans ryck utan och framför allt med boll har få motsvarigheter i allsvenskan. Han känns mer definierad och självklar som fotbollsspelare jämfört med för bara ett par månader sedan.

Traustason: målskytt senast, oerhört bra tillslag på fasta situationer, den kanske bästa poängspelaren av de tre yttrarna.

Jag tror att det blir Rieks och Svanberg, men det är bara små saker som skiljer dem åt. Traustason har inte gjort något som sätter honom på en bänk, utan här är det mest att ett svårt val måste bli taget.

Dahlin – Larsson, Nielsen, Brorsson, Safari – Rieks, Lewicki, Bachirou, Svanberg – Jeremejeff, Rosenberg

Bänk: F.Andersson, Ssewankambo, Binaku, Innocent, Traustason, Strandberg plus en av lärlingarna

