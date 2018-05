Noteringar kring KFF: "Targets har svårare att hävda sig i dag"

Jag spenderade en helg i Kalmar och fick med mig mycket därifrån. En av funderingarna jag gick in med var kring Kalmar FF och anfallarna, och där ställde jag ett par frågor till Nanne Bergstrand.



Vad skiljer på det du vill uppnå med KFF 2018 kontra 2013?

– Skillnaden sitter nog i sättet att spela anfallsspel på. Där hade vi ju plockat hem David Elm 2013. Vi hade en riktig uppspelspunkt.

Det var standard att värva en targetanfallare per år under din senaste tid i Kalmar FF. Ari, David Elm, Jael, Ricardo Santos… Vad hände där?

– Den spelartypen har svårare att hävda sig i dag. För de lag som spelar med två forwards är det möjligt att ha det klassiska: en stor och en snabb, men i dag är det mycket en- och en halvforwardsspel. Det måste finnas djupledshot i det. Just den här biten med djupledshot blir viktigare, annars måste du ha det på kanterna. Vi hade det 2007-2008: Cesar på ena sidan, Patrik Ingelsten på andra. Man brukar säga att minst två av fyra måste vara riktigt bra djupledshot.

– Eller så får man spela det klassiska: uppspel, tillbakaspel, ut på kanten, inlägg. Och så tror jag aldrig vi har spelat.

– Dessutom har det blivit ett bredare anfallsspel, du måste utnyttja mer av planen och då hamnar yttrarna längre ut. Till detta har presspelet blivit viktigare.

***

På tal om offensiven: det har varit lite oklart vad som egentligen gäller med avtalen hos Nixon och Hiago.

Nixon (ordinarie i Flamengo, skadad, några misslyckade lån efter det) var inte KFF:s val när de var på plats i Brasilien. Det valet gick inte att få, och då föreslog Flamengo istället Nixon.

Nixon är ett rakt lån utan köpoption.

– Vi får en sportslig utveckling till en väldigt låg kostnad. Det är vår uppsida, och även en procent på eventuell vidareförsäljning, enligt Mattias Rosenlund.

Med Hiago är det både mer och mindre tydligt på samma gång. På frågan om det är ett lån var svaret, efter viss tvekan, “det kan man säga”. Där finns dock en köpoption. Hiago träffade KFF på plats och de var ganska tidigt ute med att de ville ha honom. Hans erfarenhet var främst från lägre divisioner i Brasilien.

***

När det gäller potentiella sommarvärvningar så gav Nanne Bergstrand en hint om att han primärt vill ha in mittfältare med hotande passningsspel.

***

KFF ska sälja spelare för åtta miljoner kronor i år enligt budgeten. Knappt en miljon har kommit in än så länge, framför allt för Harmeet Singh. Norsk media skrev att det handlade om ungefär 700 000 norska kronor (knappt 770 000 svenska kronor). Rosenlund bekräftade att summan var ungefär där omkring.

***

En sak som inte kom med i övriga texter: Bergstrand tog upp att han tror det är många blivande tränare i spelartruppen. ”Styrkan i den här gruppen är att de äldre spelarna hjälper de yngre väldigt mycket”.

***

Det här med passningsspelet har blivit lite av den negativa grejen med säsongsinledningen (ihop med skadeläget). KFF vill både ha längre anfallsspel och fler hotande passningar. Bergstrand själv tog upp fem-till-femton-sekundersanfall som något som laget behöver fler av.

Det blir lätt fokus på andra saker i KFF-laget. Hårt jobb, defensiv medvetenhet, fasta situationer, en del flexibilitet. Då blir det även lätt att de egenskapsmässigt tappar lite passningskvalitet. Samtidigt löser Rasmus Elm många problem där när han är på planen.

***

Tre artiklar från veckan:

En längre grej om KFF:s visioner och arbetet bakom kulisserna.

En lång intervju med Nanne Bergstrand om hans syn på många saker.

Bergstrand i en annan intervju om varför laget har fortsatt så många skador.

@jonas_hansson