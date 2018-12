Hur ser då Malmö FF:s trupp ut 2019?

Bara någon halvtimme efter avancemanget till Europa Leagues sextondelsfinal började redan tankarna att komma. Hur kommer Malmö FF att agera i vinterns transferfönster för att försöka ta tillbaka ligatiteln samt förbereda sig för det som kommer i EL?

Sportchefen Daniel Andersson har inte sagt särskilt mycket. Det enda som har hänt är att Adi Nalic har värvats, tänkt som en breddspelare till offensiven, samt att några yngre spelare och Fredrik Andersson officiellt eller inofficiellt har lämnat.

Det enda uppenbara frågetecknet är kring vem som blir reservmålvakt. Walter Viitala (utgående avtal)? Något nyförvärv? Vill Marko Johansson vara reservmålvakt? Jag har hört ett par nya namn viskas till målvaktsposten, men inte mer än så.

Till detta lär Hugo Andersson och Samuel Adrian lånas ut för att visa att de ska konkurrera år 2020 i MFF istället. Några andra unga spelare ut på lån hade heller inte förvånat, exempelvis Pavle Vagic, Felix Konstandeliasz, och Laorent Shabani.

Utöver det så är truppen ganska färdigbyggd, om MFF fortsätter med 3-5-2 vilket inte är helt garanterat. 3-5-2 har gått väldigt bra, men Uwe Rösler har tidigare varit flexibel med spelsystem.

En ny mittback kan/lär komma in om trebackslinjen behålls. Behrang Safari och framför allt Rasmus Bengtsson kan göra väldigt bra matcher, men är 34 respektive 33 år under 2019 och inte garantier för 30-40-50 matcher per år. I fallet med Bengtsson har MFF fått vara nöjda om han kan göra 25 stycken 90-minutare per år. De enda reserverna, om Hugo Andersson lånas ut, är Franz Brorsson och Oscar Lewicki, som även är på mittfältet.

Det kan också hända saker utåt. Uwe Rösler tränar säkert gärna ett lag i England igen, eller i Tyskland, och intresse lär inte saknas, men jag undrar om han inte är rätt sugen på sextondelsfinal Europa League och att vinna en ligatitel? MFF ska också ta beslut om Olof Persson ska ersättas, och om han i så fall ska ersättas via intern eller extern lösning.

Marcus Antonsson, Fouad Bachirou, Andreas Vindheim, och några till har gjort det så pass bra i Europa (och allsvenskan) att MFF säkert får bud. Men det skulle förvåna mig mycket om det blir samma höga spelaromsättning som vintern 2014-2015 (Champions League-gruppspel) eller vintern 2017-2018 (många utgående avtal). Spelarförsäljningar? Ja. En försäljningsbonanza? Nja. Truppens nyckelspelare är dels rätt gamla, dels rätt nya.

Rösler hintade på en pressträff att det kan bli någon som försvinner på en position där han tycker det är ganska många spelare, men vi vet också att Rösler gärna ser en stor trupp i MFF. Men visst. MFF ska väl fundera på hur de kan få Egzon Binaku, Carlos Strandberg, Romain Gall, och Bonke Innocent till att spela fler minuter. Det är inte enkelt för dem att slå sig in i en startelva.

De utgående avtalen efter säsongen 2019 är lugna situationer (Rasmus Bengtsson, Markus Rosenberg, och några lärlingar), så där finns ingen anledning att sälja för att undvika Bosmanövergångar.

Några chansningar på hur det kan bli:

1. En ny mittback.

2. Någon oväntad försäljning och en ersättare.

3. Någon mer storväxt spelare (kan vara mittbacken). MFF har klarat sig bra ut det, men känslan från småsaker här och där är att Uwe Rösler gärna vill ha in någon mer kraftfull kropp i truppen.

4. Kanske någon av de yngre som lämnar för att garanteras mer speltid, eller en omstart, eller ett lån för att kickstarta om karriären igen.

5. Det hade inte förvånat mig om Daniel Andersson står där med någon stor värvning i vinter. Tidigare vintrar har han gjort stora saker som Bachirou, Sören Rieks, Arnor Ingvi Traustason, Vidar Örn Kjartansson, Anders Christiansen, Rasmus Bengtsson, Magnus Wolff Eikrem, Jo Inge Berget, Markus Rosenberg…

@jonas_hansson