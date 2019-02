En Malmö FF-ledarstab som är i förändring

En gammal men fin tumregel: förändringarna som sker i resten av organisationen är lika mycket värda att hålla koll på, som de förändringarna som sker i truppen.

Spola tillbaka Malmö FF ett år och mycket kändes välplanerat i ledarstaben. Olof Persson och Jens Fjellström hade under sommaren/hösten förlängt sina avtal, egenproducerade(/GIF Nike-producerade) Andreas Georgson hade fått en handplockad roll, och Magnus Pehrsson kändes som han hade hittat rätt.

Pehrsson fick gott om beröm från såväl kollegor som MFF-ledningen, och MFF själva pratade om att ha kontinuitet i ledarstaben (med inte nödvändigtvis på huvudtränarposten). Det var en hel del som tydde på att det verkade fungera rätt bra. Att MFF hade sin formel som de var nöjda med och som de ville ha kvar en längre tid framöver.

Sedan hände april-maj 2018 och MFF fick känna på hur snabbt fotbollsvärlden ändras (de fick göra det i bägge riktningarna under 2018). Det här träningslägret är det tydligt att det är nytt. Det mesta runt omkring den här staben är detsamma (förutom en förändring på materialarsidan), men få saker ser likadana ut där inne.

Uwe Rösler är huvudtränare, Georgson har fått en mer framskjuten roll, Olof Persson och Jens Fjellström valde att lämna (även om Fjellström är kvar några veckor till), och engelsmannen Rob Kelly och spanjoren José Martínez är nya. Martínez och Kelly tar inte mycket plats än, men det kommer nog på olika sätt att synas senare.

Vi noterar först att det numera är ett engelskspråkigt MFF. Rösler, Martínez, Kelly, och fystränaren Ben Rosen. Lägg där till att träningslägret har två andra engelskspråkiga på plats. Den tidigare praktikanten Jamie Mackay är kvar (han har satt sin titel som ”Assistant Strength And Conditioning Coach”, detta sedan juli 2018). Här är även Mark Read (”Academy Conditioning Coach”), som har avtal till 2020. Fysdelen med Rosen och Read (och senare även Mackay) har dock varit på plats sedan några år tillbaka.

När det gäller Olof Persson och Fjellström har bägge sagt att de tog besluten själva, att de lämnar MFF med en bra relation till föreningen och staben, men att de ville testa något nytt. Det är helt omöjligt att undvika spekulationer när två MFF-ikoner lämnar under samma vinter, och det med tid kvar på sina avtal, men det är upp till framtiden att visa om det handlar om mer än att de ville testa något nytt. Sånt kommer i så fall ofta fram.

Bägge har tidigare pratat om funderingar på att själva bli huvudtränare. Även om det inte är ett måste för någon av dem att bli det, så var ingen av dem på rak väg att bli det i MFF. Frågan är om det ens fanns någon uppenbar möjlighet att avancera uppåt internt? Jag vet också att alla spelare inte håller med om att Röslers metoder varje gång är de bästa, men många pratar ändå gott om Rösler, och att alla spelare inte gillar allt är en problematik som alla huvudtränare stöter på (sedan kan de olika nyanserna i det vara svårare att greppa) och det har kanske noll med Persson och Fjellströms egna beslut att göra.

Nåja. Hur är då den här nya staben? Jag vet att Georgson är genuint bra (det skulle inte förvåna mig om han en dag är en bra allsvensk huvudtränare). Martínez gav ett starkt intryck i gårdagens intervju, och påminde en del om Ben Rosen: han kan svara bra, utförligt, och specifikt, men stryker ofta under att han är där uteslutande för att hjälpa till. Inte för att bara slänga in massa egna idéer eller leta efter rampljus eller prioritera att leta efter en egen bättre karriärsmöjlighet. Rob Kelly har jag inte hunnit att prata något längre med.

Det märks också att Rösler börjar att skaffa sig mer mandat i MFF, och det känns som att en anledning till att han stannar är för att han verkligen ville ha kvar höstens trupp (med några adderingar).

Det ska bli intressant att se hur den här dynamiken i den nya ledarstaben utvecklas, hur MFF tänker (om?) långsiktigt, och hur stor del de här förändringarna kommer att påverka hur MFF ser ut och presterar på fotbollsplan. En ledarstab får många möjligheter av en spelartrupp, men sätter egen prägel och identitet. MFF har de senaste åren gått åt att vara ännu lite mer av ett hårt jobbande lag, med lite färre unga spelare, och Rösler har fått MFF att i stunder spela pressfotboll på riktigt. Ännu mer i den riktningen?

Ett par korta grejer inför dagens träningsmatch för MFF (16.00 mot Krasnodar, sänds via C More):

1. Uwe Rösler ville inte säga något om laguttagningen, men det känns väl som att det blir en ganska etablerad elva i den matchen och sedan ett antal förändringar (10-11?) till måndagens match mot samma motstånd? För att ge Krasnodars bild av måndagens match: de spelar mot New England Revolutions först på söndag, följt av match mot MFF senare på dagen, och en till match mot MFF på måndagen. Men de skriver ingenting om måndagens (sent inplanerade) träningsmatch mot MFF. Måndagsmatchen känns inte högsta prio för Krasnodar.

2. Krasnodar pekar ut fyra spelare i MFF:s trupp inför matchen: Carlos Strandberg, eftersom han har spelat i en rysk klubb tidigare, och… Arnor Traustason, Oscar Lewicki, och Egzon Binaku.

3. Inga nya nyförvärv på plats (förutom Anel Ahmedhodzic). Redan nu är 28 spelare med, och det exkluderar Tim Prica som inte åkte med på grund av sjukdom. Han är heller inte med i P17-landslaget som tränar i La Manga (i P17-originaltruppen var 20 spelare uttagna, och åtta av dem tillhör MFF).

