Det kan vara dags att prata om Bonke Innocent igen

Bonke Innocents tid i Malmö FF har delats upp i perioder, med tydliga datum för början och slutet på de perioderna. Ett par av dem har varit bra, men oftast har det gått tungt.

Det startade med en dyr prislapp och flera U21- och träningsinsatser där det verkligen, verkligen, verkligen inte såg bra ut. Hans enda start under hösten 2017 var borta mot Sirius, och det var den sämsta insatsen av en MFF-spelare som jag har sett sedan jag började att bevaka laget 2016.

Alla trodde att han skulle lämna den vintern och det fanns intresse från andra klubbar, men han valde att stanna. MFF hade stor brist på centrala mittfältare, men Magnus Pehrsson visade inget intresse av att använda Innocent. Så helt plötsligt började Innocent få några minuter. Efter att Pehrsson fått sparken fick Innocent även några starter, och gjorde till och med en insats där han var bäst på plan. Här syntes kvalitetsbollvinnaren.

Sedan kom Uwe Rösler och Innocent gick tillbaka till en mer marginell roll, men efter ett par månader vände det igen. Han fick några inhopp, någon start, och från mitten av augusti och framåt så var Innocent en spelare som Rösler gillade att använde.

Det var en sträcka på tolv allsvenska matcher där Innocent fick speltid i tio av dem (fem starter, fem inhopp som alla var längre än en kvart). Han fick också hoppa in i viktiga Europa League-matcher mot Sarpsborg borta och Besiktas hemma. Han kom inte upp i nivån som en lite bättre och lite annorlunda Oscar Lewicki, det som han hade värvats för att vara, men han var nyttig.

När MFF mötte Gif Sundsvall i slutet av september så lyfte Rösler framför allt fram Innocents insats. När MFF mötte Örebro SK första november så sa Rösler att Innocent var bäst på plan. Nästa match var borta mot IFK Göteborg och Innocent hade varit så bra att han fick starta igen, trots att nyckelspelare inte hade behövts vilas.

Innocent blev utbytt i minut 44, precis innan halvtidsvilan. Taktiska skäl var den officiella orsaken, men Innocents prestation rent generellt var inget vidare.

– Det är inga “bad feelings” alls. Grabben gav allt och det kommer gå bra för honom. Han ler redan igen, så han är redo för nästa match, sa Rösler där och då.

Saken är att nästa match inte har kommit. Efter att Innocent blev utbytt i minut 44 i Göteborg så har MFF spelat elva matcher. Innocent har varit utanför 18-mannatruppen nio gånger, och han har heller inte hoppat in i de två andra matcherna.

Han var den etablerade (skadefria) spelaren som fick minst speltid under försäsongen. Det pratades om en flytt igen, men inte heller den här gången blev det något. Visst har truppen blivit ännu bredare, men det här är ändå en spelare som användes i nästan varje match från mitten av augusti till början av november. Han hade etablerat sig, men nu är han tillbaka i en kanske ännu sämre sits än han var för ett år sedan.

I dag är han som väntat inte bland de 19 som har rest till Uppsala för att möta IK Sirius. Samuel Adrian prioriteras högre den här gången, precis som senast (då var Innocent 19:e man och Adrian på bänken). De träningarna jag har sett har varit av varierande kvalitet, men han har också flyttats runt några gånger på grund av spelarbrist (någon gång vänster vingback, någon gång mittback…).

Innocent har redan kämpat sig tillbaka två gånger: förra våren och i höstas. Finns det en möjlighet att göra något liknande igen, eller blir den här våren bara en väntan på sommarens transferfönster?

***

På fredagens pressträff så fick Uwe Rösler en fråga om anfallarnas ökade målsnitt sedan han anlände, men han hoppade – medvetet eller omedvetet – över för att svara på något annat. Det känns som att det är en sak han har funderat mycket över: exakt hur MFF ska hantera sitt bollinnehav i matcherna.

– Jag växte upp med mer omställningsfotboll.

– Jag har generellt haft lag som inte var överlägsna i att ha bollen. Med MFF och Wigan hade vi mycket bollinnehav, men jag har fortfarande i mitt DNA att vilja attackera motståndarna när vi har möjlighet, med fart och omställningar.

– Vad som fascinerar mig med spelarna jag har här… Det är att hitta den där balansen mellan att kontrollera matchen och vara kvick.

– Ibland spelar vi för snabbt, ibland spelar vi för långsamt. Jag försöker kontinuerligt få det rätt. Ibland går det åt det hållet, ibland åt det hållet. Det är det vi jobbar på. När man ser på Liverpool så började Jürgen Klopp med att de knappt hade bollinnehav. Efter tre år så kontrar de fortfarande, men de har ligans högsta bollinnehav efter Manchester City. Han fick fram det och det är det vi försöker göra här. Vi har spelarna där vi måste ha kontrollen, där vi måste ha bollen. Vi kan inte spela såhär i 90 minuter [Rösler pekar från sida till sida, fram och tillbaka].

– Men när man spelar omställningsfotboll så skapar man chanser, och det är det som det handlar om. Skapa chanser och göra mål.

Det var det du tyckte saknades mot Häcken, att det inte blev rätt beslut i när ni skulle gå framåt och när ni skulle hålla igen?

– Precis. Sedan är fotboll alltid ett pussel. Man tror att man har något, sedan försvinner en eller två bitar. Då måste man bygga om. Inte bygga om allt, men… Det är det jag försöker säga till mina spelare, styrelsen, media. Fotboll är aldrig en färdig produkt. Fotboll ändras på ett ögonblick. Momentum ändras på ett ögonblick. Det är därför man måste ta hand om momentum, särskilt när man har ett positivt sådant, med respekt. Att jobba riktigt hårt för att behålla det.

IK Sirius och Malmö FF möts i dag, i en match som börjar 16.00 och sänds via C More. I IK Sirius saknas Daniel Jarl, John Alvbåge, Stefano Vecchia, och Robert Åhman Persson, och i MFF saknas Behrang Safari och Lasse Nielsen. Däremot är Jonas Lindberg respektive Franz Brorsson tillbaka.

@jonas_hansson