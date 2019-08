Nalic 2019 bättre än väntat – men när passar det med MFF-återkomst?

Inför säsongen var Uwe Rösler tydlig: Adi Nalic skulle vara femtevalet i anfallet. När det ställs frågor om truppbredd i Malmö FF så återkommer Rösler ofta till att laget bara hade två anfallare under ett par månader förra hösten, och att MFF inte ska tillåta något sådant igen. Nalic var värvad som en “försäkring” och något för framtiden.

Nalic ville dock spela. Ett lån och ett halvår senare så pratas det om han kan ersätta Romain Gall och skadade Arnor Traustason, alternativt fixa anfallarnas formsvacka, och samtidigt injicera mer framtidshopp i en gammal trupp.

Det gick snabbt innan Nalic blev en faktisk pusselbit för MFF-bygget, troligen snabbare än vad MFF själva hade planerat.

Nalic är dock van att det går snabbt framåt. 2016 spelade han mest i U19-serien. 2017 växlade han mellan inhoppare och startspelare i division 1. 2018 var han ordinarie i superettan. Och nu detta.

Dessutom finns det en fysik att ta hänsyn till. Under drygt ett par års tid så växte han åtminstone 30 centimeter, och än i dag jobbar han med att lägga på sig muskler för att växa in i sin långa kropp. Det har varit många nya förutsättningar, men han har både klarat av det och frodats.

Jag pratade med Nalic i dag (fri från skadan nu), som sa det inte finns någon plan på att han ska återvända till MFF i sommar även om han inte ville skriva av något. Han berättade att han kände sig redo att spela i MFF nu om det skulle behövas, då steget till allsvenskan gick ganska enkelt. Han strök under att han har ett starkt band med MFF och gärna spelar i himmelsblått någon gång (kontra att exempelvis flytta direkt till en utländsk klubb), men att det nu också är viktigt att spela vecka in, vecka ut.

Om vi börjar med den första frågeställningen: är Nalic en anfallare eller en central mittfältare om MFF spelar 3-5-2 den dagen som han kommer tillbaka?

Han klarar av de flesta centrala roller. I en 3-5-2 vill han helst vara offensiv mittfältare eller släpande anfallare. När det gäller anfallare finns redan Markus Rosenberg och Guillermo Molins som ”icke djupledslöpare”, så frågan är om MFF vill addera ännu en sådan typ i sommar. Formen är visserligen inte bra på anfallarna just nu, men sånt kan också vända snabbt.

På centralt mittfält kan det finnas en öppning – om Nalic klarar av det press- och djupledsspel som krävs av mittfältarna. Rösler har sagt att han vill se sina mittfältare storma in i halvytorna, antingen för egna avslut eller för att öppna upp för andra.

Det är ju få U23-spelare i allsvenskan som producerar så bra som Nalic gör. Han fixar saker framåt och han gör det i ett svagt lag. Dessutom är det nog ingen i MFF som hade klagat om Nalic kom tillbaka ett halvår, det gjordes ett test, och sedan att det blir ett nytt beslut i vinter. Men det är nog inte troligt.

Och samtidigt finns det också en annan frågeställning.

MFF har de senaste åren haft problem att få in spelarna som följer en lite annan ram (Magnus Wolff Eikrem, Gall). De där spelarna som gör sig bäst under mer frihet, som inte riktigt får sin favoritroll i MFF, som vill ha mycket boll, och bägge var dessutom mer etablerade än Nalic. Kommer Nalic att kunna vara sitt absolut bästa i MFF 2019? Och kommer MFF ge honom speltid och frihet även efter ett par sämre matcher?

Kollar man på statistiken för Nalic så ser man en spelare som slår bort tre av tio passningar, som tappar mest boll i allsvenskan, och var faktiska chansskapande ännu inte ger fantastiska siffror. En stor risktagare som kanske måste få ut ännu mer av sina risker. Rösler är också noga med att MFF inte får tappa boll i fel lägen, för det kommer göra att spelet hackar till och att det blir mer fram-och-tillbaka-fotboll.

2020 känns som det kan bli året för Nalic i MFF, särskilt om Rösler lämnar i vinter och det kommer in en tränare där Nalic kan passa in ännu bättre och där det finns mer tid för att komma in i det. Och där det inte ses som en svaghet att vara under 25 år.

Några andra småsaker:

Behrang Safari kom tillbaka till MFF sommaren 2016. Han hade fram tills uppehållet i sommar spelat 85 matcher, och då gjort ett mål och en assist.

Safari under de fyra kvalmatcherna i Europa League i sommar: ett mål, fyra assist.

Av det jag har hört så la Rasmus Bengtsson ner mycket tid i våras på att verkligen komma i form, att skapa den bästa Bengtsson som finns. I ett utifrånperspektiv kan det låta självklart att göra det, men det är riktigt tungt att ha den där ”extraattityden”, att konstant lägga ner X antal timmar per vecka med de där övningarna som är så jobbiga.

Det gav resultat. Han kunde bland annat starta tio raka 90-minutare, vilket han inte ens varit nära i MFF tidigare.

Jag håller troligen med Uwe Rösler: när Rasmus Bengtsson har sina toppar, då vet jag inte om det finns någon bättre försvarare i allsvenskan. Nu gäller det att Bengtsson fortsätter göra liknande arbete utanför planen. Det är då spelarna som är 32+ får sina belöningar på planen.

Ex-MFF:are:

Tokelo Rantie har haft flera problem vid sidan av planen de senaste åren. 28-åringen ser nu ut att få en chans i regerande sydafrikanska mästarna Mamelodi Sundowns, vars tränare Pitso Mosimane vill ha Rantie.

Det har snart gått två år sedan som han senast spelade en fotbollsmatch, och sedan han lämnade MFF för sex år sedan så har han inte ens spelat 3400 minuter klubblagsfotboll.

På tal om läget på centralt mittfält: Rösler har tidigare sagt att en stor anledning till att de valde 3-5-2 var överflödet av bra centrala mittfältare, också med en hint om att den dagen det är tunt där, då kanske det finns någon möjlighet till systemskifte.

Kollade igenom MFF:s mål för 2019 igen och fastnade för allt som Marcus Antonsson gör i samband med ett mål mot Örebro SK. Målet var hans spelstil, komprimerad till cirka tio sekunder.



Fixar hög bollvinst. Hittar direkt en löpning för ett potentiellt friläge som motståndarna inte kan stoppa, om passningen kommer dit. När han inte får bollen så försöker han direkt hitta en ny bra löpning. När han ser att en lagkamrat har bollen i inspelsläge är det en snabb blick mot mittbackarna, han läser av hur de kommer löpa, springer in mellan de två, får bollen, vänder bort en motståndare med en touch med vänstern, avslutar sedan med högern.

Ser enkelt ut, men få gör det.

