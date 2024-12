Det hade räckt med ett mardrömsscenario

Ella Lindvalls blogg

Seedningspotterna är bekräftade och lottningen går av stapeln 16 december. Till skillnad från förbundskapten Peter Gerhardsson, som upprepade gånger påtalat att han inte lägger någon större vikt vid lottning eftersom det inte går att påverka, så tycker jag att det ska bli väldigt spännande.

Det svenska utgångsläget är lite annorlunda om man jämför med tidigare år. Jag ska förklara varför – och gå igenom vilka motståndare som kan vänta i gruppspelet.

Sverige lyckades inte knipa en av totalt två direktplatser när man spelade EM-kval i början av året. Blågult delade kvalgrupp med Irland, England och Frankrike och man klarade inte av att slå ner de två sistnämnda från första- och andraplatsen. Det gjorde att att ett play off i två etapper väntade. Där vet vi att Sverige lyckades slå ut både Luxemburg och senast Serbien.

Men vägen via play off har gjort att Sverige landat in i seedningspott tre – och det hör inte till vanligheterna. Sverige brukar kunna ta sig vidare hyfsat bekvämt direkt från gruppspelet. Men så blev det alltså inte den här gången och i stället kan ett tuffare gruppspel än (kanske) någonsin vara att vänta.

Såhär ser potterna ut:

1. Frankrike, Tyskland, Spanien, Schweiz.

2. Italien, Island, Danmark, England.

3. Nederländerna, Norge, Belgien, Sverige.

4. Finland, Polen, Portugal, Wales.

En sak är klar. Det finns flera mardrömsscenarion.

I den första gruppen hade det varit mest bekvämt att undvika Frankrike, Tyskland och Spanien – såklart. Ingen av nationerna är någon omöjlighet men historiskt sett har Sverige haft det tufft mot samtliga.

Det var inte längesedan Sverige spelade ett dubbelmöte mot Frankrike, den senaste matchen spelades på bortaplan så sent som i juli i år. Då förlorade Sverige med 2-1. Man förlorade även hemmamatchen som spelades i april, då blev det 0-1.

Man vill inte heller ha Tyskland i sin grupp. Många minns nog OS-finalen i Brasilien 2016. Inför den matchen hade inte Sverige slagit tyskorna i ett mästerskap på över 20 år. Inte heller då gick det vägen för Blågult som föll med 2-1. Men därefter har man lyckats bryta den dystra sviten. I EM 2017 tog Sverige poäng av mästerskapsgiganten. Man fick nöja sig med 0-0 men det sågs ändå som ett stort framsteg. Den riktiga revanschen kom först i VM 2019, när Sverige vände 0-1 till 2-1 och därmed slog ut tyskorna.

Ett (endast ett) positivt mästerskapsminne mot Tyskland, visserligen relativt färskt i minnet. Men om Sverige skulle få Tyskland redan i EM-gruppspelet är det inte direkt någonting att hurra för.

Att man inte heller vill ha VM-mästarinnorna Spanien säger sig självt. Spanien slog Sverige i VM-semin senast och Blågult åkte även på dubbeltorsk i Nations League i slutet av förra året. Ytterligare en mardrömslott med andra ord.

I grupp två vore det mest bekvämt att undvika England. Även dem har Sverige färsk erfarenhet av och de siffrorna är inte särskilt skrämmande. I EM-kvalet tidigare i år spelade man oavgjort både borta på Wembley och hemma på Gamla Ullevi. Men så minns vi alla semifinalen i EM 2022. Det var inte några roliga siffror (4-0)…

I den bästa av världar lyckas Sverige lottas mot Pia Sundhages Schweiz från grupp ett. Det hade man inte kunnat benämnda som någonting annat än en drömlottning, sett till de övriga alternativen.

Från grupp två vore det olyckligt att åka på England, när alternativen är Danmark, Island och Italien som är rankade på plats 12, 13 och 14 i världen.

I grupp fyra finner vi de lägst rankade lagen. Polen är sämst rankade av alla och kanske att föredra av den anledningen. Annars hade ett nordiskt derby mot Finland varit roligt.

Nedan listar jag tre mardrömsscenarion som kan vänta Sverige i EM-gruppspelet.

Första mardrömsscenariot: Tyskland, England, Sverige, Portugal.

Andra mardrömsscenariot: Spanien, England, Sverige, Portugal.

Tredje mardrömsscenariot: Frankrike, Enlgand, Sverige, Portugal.

Och så avslutar vi positivt – med ett drömscenario: Schweiz, Island, Sverige, Polen.