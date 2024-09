PL:s 25 bästa nyförvärv

Englandsbloggen

Att ranka nyförvärv är svårt. Jäkligt svårt. Ålder, kontraktslängd, prislapp, förmåga här och nu, potential, försäljningspotential. Allt ska väl vägas in?

Jag tycker det, och gör här ett tappert försök att lista vilka 25 sommarförvärv som har varit bäst i Premier League.

Let’s go!

***

BUBBLARLISTAN:

35. Daichi Kamada (28), mf, Crystal Palace – från Lazio

34. Joshua Zirkzee (23), fw, Manchester United – från Bologna

33. Kiernan Dewsbuy-Hall (25), mf, Chelsea – från Leicester

32. Lloyd Kelly (25), b, Newcastle – från Bournemouth

31. Mats Wieffer (24), mf, Brighton – från Feyenood

30. André (23), mf, Wolverhampton – från Fluminense

29. Noussair Mazraoui (26), b, Manchester United – från Bayern München

28. Tosin Adarabioyo (26), b, Chelsea – från Fulham

27. Fabio Carvalho (22), fw, Brentford – från Liverpool

26. Crysencio Summerville (22), fw, West Ham – från Leeds

TOPPLISTAN:

25. Ian Maatsen (22), b, Aston Villa – från Chelsea

Prislapp: 37,5 miljoner pund.

Kontraktslängd: 30 juni 2030.

Kommentar: Jag föll ganska ordentligt för vänsterbacken när jag såg honom förra säsongen. Att lämna Chelsea var nog ett klokt val för att få speltid och Aston Villa kan mycket väl vara en “perfect match”.

Jag har stora förväntningar på den här transfern. I alla fall på sikt. Nederländaren har fortfarande gott om utvecklingspotential att ta av.

24. Federico Chiesa (26), fw, Liverpool – från Juventus

Prislapp: 10 miljoner pund + 2,5 miljoner pund i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2028.

Kommentar: Den skadebenägne italienaren kommer få agera back up till suveräne Mohamed Salah. Och att ha en EM-guldmedaljör där bakom är sannerligen inte illa pinkat. Med tanke på den blygsamma prislappen tar Liverpool ingen större risk här, snarare tvärtom: man har bara att vinna på att plocka in Chiesa.

23. Jean-Clair Todibo (24), b, West Ham – från Nice (lån med köpoption).

Prislapp: 40 miljoner euro.

Kontraktslängd: Okänt.

Kommentar: Det var nog många som höjde på ögonbrynen när West Ham lyckades kapa värvningen av Todibo, som var på väg till Juventus, i sista stund. Men det säger kanske mer om ambitionen i “The Hammers” projekt än något annat.

Upphaussad mittback som senaste året placerats i betydligt större klubbar. Det ska bli intressant att följa övergången till den engelska fotbollen. Kan bli bra.

22. Jadon Sancho (24), fw, Chelsea – från Manchester United (lån med obligatorisk köpoption)

Prislapp: 20 miljoner pund + 5 miljoner pund i bonusar.

Kontraktslängd: Okänt.

Kommentar: Ytterforwarden gjorde inte någon glad under sina år på Old Trafford. Han blev en rejäl flopp. Att det här är en skicklig fotbollsspelare finns det nog ingen som tvekar på, däremot finns det stora tvivel kring om han har förmågan att visa upp det i PL.

Var det hos 24-åringen eller Manchester United problemet låg? Oavsett: För den här – i sammanhanget – blygsamma summan är detta ingen dålig affär alls av Chelsea. Skulle han inte lyckas på The Bridge kommer hans marknadsvärde att ligga i ungefär samma prisspann även om några år.

21. Mikel Merino (28), mf, Arsenal – från Real Sociedad

Prislapp: 32 miljoner euro + 5 miljoner euro i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2028.

Kommentar: En mångsidig pjäs som kommer vara nyttig på mittfältet. Ingen “wow-värvning” direkt, men en bra sådan. Spanjoren lär passa in utmärkt i “Gunners” spelsystem och han kommer göra det enklare för Arteta att skifta dynamik centralt i planen, genom att kasta runt andra spelare på andra positioner.

20. Georginio Rutter (22), fw, Brighton – från Leeds

Prislapp: 40 miljoner pund.

Kontraktslängd: 30 juni 2028.

Kommentar: Ytterligare en spännande spelartyp som landar in på Falmer Stadium. Skicklig och lekfull på ett sätt som man nuförtiden tar förgivet att alla Brightons offensiva spelare är! Det ska bli intressant att se vad fransmannen kan få uträttat och om han lyckas färga i PL med sina egenskaper.

Gjorde 15 assist och 6 mål förra säsongen. Förvisso i Championship, men ändå.

19. Emile Smith Rowe (24), mf, Fulham – från Arsenal

Prislapp: 27 miljoner pund + 7 miljoner pund i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029 + ett optionsår.

Kommentar: Man väntar liksom fortfarande lite på 24-åringens stora genombrott i PL. Att lämna Arsenal var helt rätt beslut, framför allt för en klubb som Fulham där han lär få gott om speltid och dessutom har chans att bli den stora stjärnan på sikt.

Relativt billig också. Bra, Fulham.

18. Aaron Ramsdale (26), mv, Southampton – från Arsenal

Prislapp: 25 miljoner pund inklusive bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2028 + ett optionsår.

Kommentar: Det var många klubbar i PL som högg på den engelske landslagskeepern i somras. Southampton vann dragkampen och lyckades därmed ro en – av deras mått mätt – klassvärvning i hamn.

Ramsdale kommer vara vital för att nykomlingen ska hålla sig kvar i PL i år. Och det har han alla möjligheter att vara, sett till hur han presterade i början av sin Arsenal-sejour.

17. Joachim Andersen (28), b, Fulham – från Crystal Palace

Prislapp: 30 miljoner pund inklusive bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029 + ett optionsår.

Kommentar: Den hårdföre dansken var i flera år en stabil pjäs på Selhurst Park. Det finns egentligen inte mycket som talar emot att 28-åringen ska kliva in och leverera på samma relativt höga PL-nivå i Fulhams tröja.

En personlig favorit, faktiskt. Jag kanske övervärderar honom…

16. João Felix (24), fw, Chelsea – från Atlético Madrid

Prislapp: 44,5 miljoner pund.

Kontraktslängd: 30 juni 2031.

Kommentar: Då kör vi igen. Försök nummer två på Stamford Bridge för – vad det känns som – den evigt unge portugisen. Grejen med Felix är att man i flera år har väntat på att han ska ta steget till att bli den här absoluta världsspelaren han en gång spåddes bli. Den där riktiga utväxlingen har dock inte riktigt kommit.

Men att köpa 24-åringen för dryga halvmiljarden är så klart bra “business” av Chelsea. Nu gäller det att hitta rätt roll för honom, och ge honom förtroende. Det kan bli bra – det kan bli flopp.

Vi får se.

15. Max Kilman (27), b, West Ham – från Wolverhampton

Prislapp: 40 miljoner pund inklusive bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2031.

Kommentar: En stabil mittback som inte får de stora rubrikerna. Det här är inte på någon vis en “sexig” värvning, men 27-åringen kommer att vara en viktig pusselbit i West Hams påbörjade ombyggnation.

Kanske någon pund för dyr. Men det är han värd.

14. Giorgi Mamardashvili (23), mv, Liverpool – från Valencia (ansluter 2025)

Prislapp: 35 miljoner euro inklusive bonusar.

Kontraktslängd: Okänt.

Kommentar: Har bevisat sig som en skicklig keeper på både klubb- och landslagsnivå. En smart vävning av “The Reds”. Framför allt med tanke på att givne Alisson, 31, inte blir yngre. Dessutom verkar brassen fortsatt vara ett hett villebråd för saudiska klubbar.

13. Sander Berge (26), mf, Fulham – från Burnley

Prislapp: 20 miljoner pund + 5 miljoner pund i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029 + ett optionsår.

Kommentar: Det skulle aldrig bli lätt att ersätta suveräne João Palhinha, som sålts till Bayern München. Men frågan är om inte norrmannen var det perfekta alternativet utifrån vilken hylla Fulham kan värva från.

Lyckades sticka ut i Burnley i fjol, som var en slagpåse i PL. Det säger någonting om någonting.

12. Eddie Nketiah (25), fw, Crystal Palace – från Arsenal

Prislapp: 25 miljoner pund + 5 miljoner pund i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029.

Kommentar: Jag älskar den här värvningen. Varför har jag inte den högre upp på listan?

Nketiah har själv pratat om svårigheterna med att “aldrig” få starta flera matcher i rad som forward, vilket var fallet i Arsenal. I Crystal Palace lär han ha alla möjligheter att bli en given startspelare. Resten är upp till honom själv. Men enligt mig finns det inget att tvivla på kring 25-åringens förmåga att hitta nät oavsett klubbmärke på tröjan.

11. Archie Gray (18), mf, Tottenham – från Leeds

Prislapp: 40 miljoner pund.

Kontraktslängd: 30 juni 2030.

Kommentar: Har all potential i världen att bli en spelare som styr det centrala mittfältet i Spurs kommande år. En urläcker spelare att kolla på för oss som gillar tekniskt begåvade och bollskickliga mittfältare. Är kanske inte riktigt där än, men höjderna han kan nå är uppenbart höga.

Rycktes framför ögonen på Brentford. Bra gjort, Tottenham.

10. Matthijs de Ligt (25), b, Manchester United – från Bayern München

Prislapp: 45 miljoner euro + 5 miljoner euro i bonusar

Kontraktslängd: 30 juni 2029 + ett optionsår.

Kommentar: En flyttfågel som har landat in på Old Trafford, under sin tidigare tränare. Kanske är det exakt det som behövs för att nederländaren ska nå sin fulla potential?

Oavsett en bra värvning av Manchester United. Prislappen är inte särskilt hög, mittbacken har sina bästa år framför sig och laget behöver alla defensiv hjälp man kan få. Jag menar: inte många fans vill väl se Jonny Evans spela över 20 matcher i år igen?

9. Ilkay Gündogan (33), mf, Manchester City – från Barcelona

Prislapp: Fri transfer.

Kontraktslängd: 30 juni 2025 + ett optionsår.

Kommentar: Det finns så klart frågetecken kring huruvida tysken kan nå samma höga höjder han spelade på innan flytten förra sommaren, när han nu börjar närma sig slutet av sin karriär. Men att värva tillbaka en så skicklig spelare “gratis” är ett kap av City. Inte konstigt att klubben inte tvekade en sekund när chansen dök upp.

Få man en sådan möjlighet – då tar man den. En värvning utan risk för de ljusblå med tanke på det korta kontraktet.

8. Pedro Neto (24), fw, Chelsea – från Wolverhampton

Prislapp: 60 miljoner euro + 3 miljoner euro i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2031.

Kommentar: En helt fantastisk spelare att kolla på. Skicklig och frejdig – men skadebenägen. Nära 700 miljoner konor är mycket pengar för en spelare som har missat nästan hälften av alla matcher de senaste tre säsongerna.

Kvaliteten portugisen besitter finns det inga tvivel kring. Enda anledningen till att han inte är högre upp på den här listan är de återkommande skadorna. Kan han få ordning på det? Om ja säger jag grattis, Chelsea!

7. Manuel Ugarte (23), mf, Manchester United – från PSG

Prislapp: 50 miljoner euro + 10 miljoner euro bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029 + ett optionsår.

Kommentar: En bollvinnande mittfältare som inte passade in i Luis Enriques spanskfotbollinfluerade PSG-lag. Men en hårt jobbande mittfältare med förmåga att vinna boll är exakt vad Manchester United behöver.

Den uruguayanske landslagsmannen lär få en stor roll på Old Trafford ganska omgående.

6. Riccardo Calafiori (22), b, Arsenal – från Bologna

Prislapp: 45 miljoner euro + 5 miljoner euro i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029.

Kommentar: Låt oss inte ryckas med i EM-hypen här, men… Calafiori är en klassvärvning. Framför allt sett till prislappen.

Men ska han verkligen spela vänsterback? Troligtvis blir det så, på sant Pep Guadiola-inspirerat manér. Jag är inte orolig för fem öre över att Arteta kommer lyckas få in italienaren var som helst i backlinjen. För den kvaliteten finns.

Men det här “aura”-snacket. Börjar man bli för gammal eller?

5. Yankuba Minteh (19), fw, Brighton – från Newcastle

Prislapp: 33 miljoner pund.

Kontraktslängd: 30 juni 2029.

Kommentar: Spännande ytterforward som har fått en finfin start på säsongen från sin högerkant. Den gambianske landslagsmannen är skicklig på att komma till målchanser och lär passa in alldeles utmärkt i Brightons spelsystem. Prislapp på knappt 450 miljoner för ett 19-årigt offensivt löfte är inget att höja ögonbrynen för nuförtiden.

Kan bli årets utropstecken i PL!

4. Amadou Onana (23), mf, Aston Villa – från Everton

Prislapp: 50 miljoner pund.

Kontraktslängd: 30 juni 2029.

Kommentar: Kommer göra det centrala mittfältet på Villa Park tyngre. Har kopplats ihop med betydligt större klubbar genom åren, därav få det anses vara imponerade av Unai Emery och gänget bakom kulisserna att landa in belgaren.

Jag vet inte riktigt varför jag gillar den här värvningen så mycket som jag gör, men jag gör verkligen det. Det känns menat. Lite som en pusselbit som har saknats. Och nu är den på plats.

3. Dominic Solanke (26), fw, Tottenham – från Bournemouth

Prislapp: 65 miljoner pund inklusive bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2030.

Kommentar: Prislappen på nära 880 miljoner kronor inklusive bonusar är något hög, men samtidigt är det vad man får betala för en bevisad målskytt i PL. 26-åringen är exakt den typ av striker som Spurs behöver och har saknat, därav lär han få gott om speltid kommande år.

Jag tror att Solanke kommer ha stor positiv påverkan på laget – och ösa in mål i Tottenham-tröjan. Framför allt med tanke på hur mycket målchanser Postecoglous lag kommer till.

2. Leny Yoro (18), b, Manchester United – från Lille

Prislapp: 50 miljoner euro + 12 miljoner euro i bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029 + ett optionsår.

Kommentar: Anses vara en av Europas bästa och mest lovande unga mittbackar. Att Manchester United, i sitt skick, slog både Real Madrid och Liverpool i jakten på den 19-årige fransmannen är en fjäder i hatten för den nya sportsliga ledningen. Prislappen på drygt 700 miljoner kronor om alla bonusar slår in är hög för en spelare som bara hade ett år kvar på sitt kontrakt och som inte har bevisat sig över tid på högsta nivå.

Men potential kostar. Och Yoros potential är skyhög.

1. Savinho (20), fw, Manchester City – från Troyes

Prislapp: 34 miljoner pund inklusive bonusar.

Kontraktslängd: 30 juni 2029.

Kommentar: En “äkta ytter”, som Pep Guardiola skulle kalla honom. Skicklig en mot en och bra på att skapa målchanser på egen hand. Lär bli ett utmärkt tillskott i ett dominerande Manchester City-lag som behöver just kreativa spelare för att luckra upp lågt stående försvar.

Men att kunna köpa en spelare av den här kvaliteten, i den åldern, till det priset… det är faktiskt snudd på löjligt. Dessutom var brassen i princip inte ens ute på marknaden för andra klubbar. Men har man en “systerklubb” med samma ägare så har man. Och hey, det är inte jag som bestämmer reglerna.

Don’t shoot the listdoer.

***

Saknar du någon spelare? Är någon satt för högt/lågt på listan?

