Spoiler alert!

Jo, det handlar om ett grundmurat mod. Ibland måste man vara djärv.

Därför tippar jag hur Premier League kommer att sluta i år.

“Men det har ju gått elva omgångar”, kanske kritiker flikar in. Äeh. Jag lyssnar inte.

Så här kommer tabellen att se ut efter 38 omgångar i slutet maj 2025:

20. Southampton

Nykomlingen har inte imponerat på någon hittills. Sent tappade ledningar är sällan ett bra tecken. Solklar jumbo den här säsongen.

19. Ipswich

Är lite småtrevliga men i det långa loppet tror jag inte att Kieran McKenna och hans grabbar kommer orka. Tyvärr. Färgerna lär gå ur inspirationen från “nykomlingssyndromet”.

18. Leicester

Alltid svårt att byta tränare, och således identitet, när man går upp en serie. Har tagit sina poäng hittills men på sikt kommer det inte att räcka till nytt kontrakt, på grund av konkurrensen.

——————————

17. Wolverhampton

Max Kilman saknas och försvarsspelet har varit under all kritik. Alarmerande. Det finns ingen quick fix på det problemet vilket talar för att det blir bottenstrid hela vägen in i mål. Men nytt kontrakt räcker det nog till. Även om det blir på håret.

16. Everton

Kommer väl att klara sig kvar förutsatt att inga minuspoäng trillar in. Fortsatt ett rätt intetsägande lag, men det är svårt att ha höga krav med tanke på det röriga läget i klubben. Sean Dyche gör ett bra jobb utifrån förutsättningarna i alla fall.

15. Crystal Palace

Samla världens alla experter i ett rum och ingen lär kunna förklara vad som har hänt med vårens succégäng. Visst, de har fått dåligt betalt offensivt. Men de går ju heller inte riktigt att känna igen? I förlängningen är spelarmaterialet alldeles för bra för att åka ur, men det är samtidigt många poäng som ska hämtas igen. Så botten blir det.

14. West Ham

Det är så härligt på något sätt att det inte bara går att värva sig in i en toppstrid. Det är fler faktorer än så som spelar in i fotboll. Identiteten under Julen Lopetegui är oklar men det är klart att det inte kommer bli någon nedflyttning. En uppbyggnadssäsong innan allt faller på plats?

13. Brentford

Lite av magin under Thomas Frank har försvunnit, och i år har laget dragit på sig en märklig oförmåga att vinna på bortaplan (0 poäng hittills). Men bygget är så pass stabilt att det inte kommer bli tal om något annat än en mittenplacering.

12. Bournemouth

Jobbet som Andoni Iraola gör är väldigt underskattat. Är – av sina mått mätt – svåra att slå och tar sina poäng av topplagen, vilket är en bra egenskap att ha. Stabilt lag. Och det blir en stabil mittenplacering.

11. Nottingham Forest

Har väl maxpresterat under inledningen, och det kommer ju så klart inte hålla i för alltid. Ett på pappret läckert lag men över 38 matcher kommer det inte räcka för att behålla sin femteplats. Lär sjunka ju längre säsongen lider.

10. Brighton

Exakt lika härliga som man hade förväntat sig. Det svänger om Brighton! Känner mig lite taskig, för laget förtjänar kanske någon position högre upp. Men det är inte läge att blanda in mina känslor i det här.

9. Manchester United

Lär få ett uppsving under Rúben Amorim, men han kan inte trolla med knäna. Han har spelarna han har och det ska till en rejäl uppryckning på flera fötter för att Manchester United ska sluta högre än så här.

8. Fulham

Fortsatt ett stabilt lag som fortsätter att smyga lite under radarn. Ser egentligen få saker som talar emot att man skulle orka hålla i – hyfsat – hela vägen. Blir säsongens positiva överraskning!

7. Tottenham

Ange Postecoglou kämpar vidare och hade väl helst velat stå med sin backlinje i offensivt straffområde. Hade behövt ett tyngre transferfönster i somras för att slå sig in i den absoluta toppen, nu ser man i stället tunna och ihåliga ut emellanåt. Höjden är hög – men det blir inte tabellpositionen.

6. Aston Villa

Att kombinera spel i Champions League och PL är aldrig lätt för de som inte är vana vid det. Just det har synts på Unai Emerys lag, som varit energilöst i flera matcher i höst. Lär inte falla igenom totalt men en topp fyra-plats blir svår att nå. Lär dra nyttiga erfarenheter av den här säsongen!

5. Newcastle

Segern mot “The Gunners” var en vändpunkt efter en trött start. Skulle må bra av lite nytt blod i januarifönstret. Dessutom har man en klar fördel mot sina konkurrenter i avsaknaden av Europaspel i år. Blir en ok säsong till slut.

——————————

4. Chelsea

Enzo Marescas bygge kommer bara att bli bättre och bättre ju längre säsongen lider. Har imponerat hittills, och när man hittar mer stabilitet i sitt grundspel kommer topp fyra-platsen inte vara något problem. Ägarnas första framgång!

3. Arsenal

Maskinen flyter inte lika smärtfritt i år. Skador och avstängningar (röda kort) har gett Mikel Arteta huvudbry, och förståeligt har det lett till att det sett hackigt och emellanåt statiskt ut. Är redan nio poäng efter förstaplatsen och det är många pinnar att ta igen.

2. Manchester City

Värvas inte en ersättare till Rodri i januari kommer de ljusblå mästarna få problem i jakten på sin femte raka titel. Snarare kan man hamna längre ned i tabellen än så här. Sen är ju grundnivån så pass hög att man inte kommer trilla utanför topp fyra direkt…

1. Liverpool

Jag ser inte vad som skulle kunna stoppa ”The Reds” just nu. Så klart, det finns en osäkerhet kring hur länge man kommer klara av att prestera på den här höga nivån. En dipp kommer ju att komma. Hur långvarig blir den? Inte särskilt lång, tror jag.

Så grattis, Liverpool!