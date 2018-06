Fem spelare du inte får missa!

Till slut kom den här dagen! Jag har längtat efter datumet Torsdag 14 juni 2018 sedan Radja Nainggolan lossade stora kanonen och sköt bort Sverige från EM i Frankrike för två år sedan och nu är vi äntligen här. Allting ligger framför oss, fortfarande orört och möjligt. Ingen dröm har gått i kras och idag kan man inte utesluta vare sig mirakel eller bottenlösa fiaskon. Det här är bland de bästa dagar som finns!

När fotbollsfesten nu drar igång är det givetvis så också att det finns hur många intressanta lag och spelare som helst att följa lite extra. Och nedan tänkte jag lista fem lirare som det kanske inte snackats jättemycket om på förhand, men som garanterat är värda att ha lite koll på!

Pione Sisto, Danmark.

Sisto spelar till vardags sin fotboll i spanska Celta Vigo och kommer från ännu en riktigt bra säsong. Han kom till Vigo från Midtjylland och var en av huvudanledningarna till att den danska klubben både vann titlar och spelade Europaspel runt 2015. Behärskar flera olika roller på planen och kan gå som både ytterforward, centralt som offensiv mittfältare eller som släpande forward och har under kvalet till VM hittat en speciell kemi med Danmarks stora stjärna Christian Eriksen. Outtröttlig, kvick och irrationell i sina mönster – Pione Sisto kan definitivt bli tungan på vågen gällande Danmarks VM-öde.

Thomas Meunier, Belgien.

Högerspringaren har i två av världens mest namnstarka lag (Belgien och PSG) flugit lite under radarn och har trots en ordinarie roll och mängder av individuella poäng de senaste säsongerna ännu inte riktigt fått sitt stora genombrott och erkännande. Skicklig defensiv, men det är i offensiv riktning som Meunier verkligen gör skillnad. Bra speluppfattning, en riktigt vass högerfot och en ständig vilja att fylla på och lappa över. Kommer också ha en nyckelroll i de två inledande matcherna där de lågt stående Panama och Tunisien lär kväva så mycket ytor som möjligt sista tredjedelen. Jag skulle bli mycket förvånad om Thomas Meunier lämnar VM-turneringen mållös!

Goncalo Guedes, Portugal.

Det är inte konstigt att nästan alla blickar riktas mot Cristiano Ronaldo när man ska försöka bedöma Portugals chanser att upprepa EM-succén från 2016. Men Real Madrid-stjärnans strålkastarljus förpassar också en del andra dugliga fotbollsspelare till skuggan och i fallet Goncalo Guedes har vi att göra med en superdupertalang. Värvades för stora pengar till PSG för ett år sedan, men det är på utlån i Valencia han exploderat den gångna säsongen. 21-åringen kan spela på de flesta positioner från ett offensivt mittfält och framåt och efter två mål i genrepet mot Algeriet lär Guedes gå in i turneringen jämte Ronaldo längst fram.

Aleksandar Mitrovic, Serbien.

Efter två succésäsonger i Belgien och Anderlecht trodde många att Mitrovic skulle slå igenom på bred front när han kom till Newcastle och England 2015. Men braksuccén uteblev, det blev typ lika många gula kort som mål och när han lånades ut till Fulham var känslan att Mitrovic var påväg att bli ännu en anfallstalang som aldrig riktigt blommade. Men så fel man fick! Serben har sprutat in mål under våren, tagit Fulham tillbaka till Premier League och går nu in i VM som landets givne nummer 9. Och uppvärmningen, ett hattrick mot Bolivia, livar gott – blir Mitrovic Serbiens stora hjälte i sommar månne?

Rodrigo Bentancour, Uruguay.

Bentancour har successivt under debutsäsongen i Juventus fått mer och mer speltid och har under våren imponerat vid flertalet gånger i ett stjärnspäckat Juve med stenhård konkurrens på mittfältet. Nu har Bentancour också slagit sig in i landslaget, enligt många på Gastón Ramirez bekostnad, och av genrepet att döma (3-0 mot Uzbekistan) lär han också starta. I ett Uruguay som har sina största stjärnor i de båda ändarna av planen (Suárez, Cavani och Godín) kommer jag hålla lite extra koll på mitten rike! Bentancour kan vara nästa bidrag från lilla Uruguay till världsfotbollen.