Gruppspelsomgång nummer ett!

VM står i full blom, underbart är kort och när ni läser det här så har den första gruppspelsomgången precis gått i mål. Skrällar, vackra mål och en hel del utropstecken – inte minst den väldigt lyckade start VAR fått i detta mästerskap. Det var nog många med mig (alltså motståndare till videotekniken) som log lite i mjugg när domaren signalerade för granskning av tacklingen på Victor Claesson, men jag tycker överlag att väldigt många situationer hittills, som för det blotta ögat varit oerhört svåra att bedöma på volley, retts ut, bedömts korrekt och således skapat “domarskandal”-fria öppningsmatcher. Sen att rytmen i matcherna i den andra vågskålen påverkas, i mitt tycke, negativt är en annan sak, det argumentet kan vi spara idag och i stället bara ge tummen upp åt VARs insats hittills.

Det fotbollsmässiga då? Jag tänkte kort försöka sammanfatta intryck, resultat och förutsättningar från de respektive grupperna och så göra efter alla tre gruppspelsomgångar, så… here it goes!

Grupp A

Vad anbelangar Uruguay så höll en egyptisk målvaktsinsats på att ställa till det ordentligt för de ljusblå drömmarna om till att börja med avancemang, men sedan också medaljmatcher. Luis Suárez stod inte att känna igen som den målmaskin och straffområdeskobra han varit de senaste fem, sex åren och Edinson Cavani såg hämmad ut av att återigen finna sig i en position som inte var lagets absolut spjutspets.

Där bak såg dock mittbacksparet med kapten Diego Godín och tronarvingen, tillika matchvinnaren, José Maria Gimenez ut som ett nymurat marmorfort som framtida motståndaranfall kommer behöva stånga sig rejält blodiga mot ifall de ska krackelera.

Firma Suárez Cavani kommer givetsvis att vakna mot Saudi, så kan Uruguay bara få lite bättre fart och en ökad kreativitet från mittfältet så säger jag att Uru blir farliga! Se upp!

Saudiarabien tänker jag fatta mig väldigt kort kring, det är nämligen det sämsta lag jag sett i ett VM-sammanhang och då har man hankat sig igenom ett par mästerskap senaste 20 åren. Skulle dock en markant klasskillnad vad gäller insats nu visa sig mot först Uruguay och sedan Egypten så skulle röster som redan höjts om en uppgjord premiärmatch öka i decibel. Men den fotboll man presterade mot Ryssland.., nej, man kan inte fejka den.

Vi visste på förhand att Egyptens öde skulle kretsa mycket kring Mohamed Salahs axel. Den hann aldrig bli fit for fight till premiären och det var ett långa stunder rejält trubbigt egyptiskt anfallsspel mot Uruguay. Nu är det all in, både för Salah och Egypten, men med tanke på Uruguay i sista rundan tror jag Egyptens VM tar slut i gruppen.

För rysk del blev premiären klang, jubel, dunder och brak med 5-0 och jag (hoppas) tycker inte de ska behöva be om ursäkt för motståndarnas bottenlöst usla insats. Skadan på Dzagoev var kanske en blessing in disguise, då Cheryshev på så vis fick en plats i laget och med Dzyuba in i stället för BLUFFEN Smolov tror jag Ryssland kan bära hela vägen till kvartsfinal!

Grupp B

Den förmodade matchen om förstaplatsen levde upp till alla förväntningar och mer där till. Spanien såg sådär stygga, fysiska och hårda ut som man lärt sig att evolutionen sedan Tiki Taka-dagarna gjort dem. Diego Costa är guvernör och MMA-fighter i ett och jag skulle bli förvånad om han tryckt in sin sista pyts för sommaren. Däremot både förvånade och förbryllade beslutsfattningen från David De Gea och Gerard Piqué på två av Ronaldos tre mål. Hur “världens bästa målvakt” kan bjuda på en så otroligt billig kasse och en av de mest rutinerade mittbackarna i världsfotbollen kan ta en sådan frispark i slutet av matchen ger mig rynkor i pannan. För spansk del är det bara hoppas att det var två hjärnsläpp som inte gör sig påminda igen.

Ronaldo var det, ja. Portugisen tacklade den villkorliga fängelsedomen och boten på den nätta summan 120 miljoner ganska bra får man säga. Visst går det att ifrågasätta Portugals spelmässiga insats över 90 minuter, den imponerade inte heller på mig och ja, Ronadlo gör ett straffmål, ett frisparksmål och får ett tredje i present, men ändå. Man gör tre mål på Spanien, undviker förlust och har avancemanget i sina egna händer.

De andra två lagen, Marocko och Iran, gick en kvalitativt ganska trubbig match mot varandra om den sista chansen till avancemang redan i den första vändan. Det avgjordes också ganska signifikativt genom ett uselt självmål av syndabocken Bouhaddouz. Inhopp i matchminut 77, en kvart senare den som släcker ett helt lands drömmar. Brr.

Iran då? Jag tyckte de varken imponerade defensivt eller offensivt, som det snackats så mycket om inför. Man släppte till mängder med lägen för Marocko, och då undrar man ju hur det ska gå när motståndarna heter Cristiano Ronaldo och David Silva. Att sen missa så feta chanser man gjorde bådar heller inte gott, men med tre poäng i kappsäcken finns en buffert att luta sig emot och det blir spännande att se hur man väljer att möta till att börja med Spanien.

Grupp C

Frankrike imponerade inte alls i sin premiär mot Australien och blev hjälpta av videotekniken två gånger om när först Griezmann gick ned för straff och Pogba sedan med minsta möjliga marginal (en hamsternagel?) fick in bollen bakom ett hårt jobbande Socceroos. Allra minst kanske Ousmane Dembélé övertygade, ytterforwarden kostade Barcelona en knapp miljard förra sommaren och har haft en jobbig debutsäsong i Katalonien med både långtidsskador och bara tre mål på 17 ligamatcher. Med tanke på alternativen Didier Deschamps dessutom förfogar över har jag ruskigt svårt att tro att Dembélé får förnyat förtroende och hemma i Frankrike lär det sitta en Martial och undra vad fan det var som hände. Frankrike behöver steppa upp!

Man har dock tre poäng, lika många som Danmark, som efter VM-historiens sämsta straffa (Cueva) och en monsterinsats av Kasper Schmeichel står på full pott efter den luriga, knepiga premiären mot Peru. Nu väntar gruppens förväntade jumbo Australien i nästa och jag kan tänka mig att Åge Hareide och Danmark lär gå fullt för att stå på sex poäng inför avslutningen mot Frankrike.

Offensiven blixtrade till ett par gånger, men visst hade man hoppats på mer från Christian Eriksen? Jag tyckte snarare det var Peru som förde matchen, men bommar man både straffar och de lägen man skapade så går man inte vidare i ett VM. Så små är marginalerna, så snabbt kan det vara över. Jag säger det redan nu: Bye bye, Peru.

Grupp D

I Grupp D förväntade sig nog alla att Argentina med en utvilad Lionel Messi i spetsen en gång för alla skulle släcka vulkanen från Island. Eller i alla fall ge dem en rejäl käftsmäll. I stället blev det Island som ännu en gång knäppte alla skeptiker på näsan och visade att man är ett löjligt svårslaget lag. Nu ligger vägen till åttondelarna utstakad och en seger mot Nigeria gör att man med största sannolikhet har krysset i sin hand mot Kroatien i den tredje rundan. Detta Island. Jag blir inte klok på detta Island!

Messi då? Han kom med straffmissen bara ännu längre ifrån den tron han suktar efter och en gång för alla kliva upp jämte Diego Maradona (vad snuvig han såg ut på läktaren) i den argentinska fotbollshistorien. Spelmässigt såg det trögt ut från både Messi och Argentinas del (Maximilliano Meza, ursäkta men vad var det?) och nu måste saker hända omgående om det inte ska bli ytterligare poängtapp mot Kroatien. De schackrutiga såg kanske inte utomjordiskt bra ut mot Nigeria, men det behövde de heller inte göra. Mandzukic var laglojal, Modric såg härligt fräsch ut och bakåt fanns ett lugn och en stabilitet. Vilken match det blir på torsdag! Gruppspelets finaste!

Grupp E

Trots Argentinas kryss mot Island håller jag ändå Brasiliens tappade ledning och oavgjorda slutresultat mot Schweiz som premiäromgångens största skräll. Favoriterna till guldet klev in i turneringen med sitt bästa tänkbara lag, man såg inspirerade och tempostarka ut och man fick också 1-0 genom ett patenterat Coutinho-mål från utanför boxen. Där och då trodde jag att det bara skulle rulla på, därifrån hela vägen fram till Moskva den 15 juli. Så döm av min förvåning när Schweiz kom ut till den andra halvleken och tog tag i taktpinnen, kvitterade och pressade brassarna hela vägen in på visslan. Det var ett märkbart stört Brasilien som hade svårt att ta till Plan B när ytorna krymptes, Neymar sattes ur spel med fysiskt tuff uppvaktning och klockan började ticka snabbare och snabbare. Nej, det doftade inte guld om den där andra halvleken.

Helt plötsligt är Serbien mot Schweiz på fredag en högoktanig och hyperintressant match. Serbien brottade ned Costa Rica genom en barnförbjuden frispark signerad Kolarov, Sergej Milinkovic-Savic såg sådär löjligt fin ut som alla vi som följt Serie A i år förväntade oss att han skulle och med den rutin och muskelmassa som finns i det serbiska laget blir det här en otrolig match. Det här är ingen spelblogg, men får man komma med någon rekommendation här så skulle jag nog klicka i att det blir ganska många kort i den här matchen. Och inte bara gula.

Costa Rica? Succélaget från 2014 får nog rikta in sig på att det blir hemgång efter gruppspelet den här gången. Man lär med största sannolikhet få betala för brassarnas poängtapp mot Schweiz och med noll förmodade poäng efter två rundor är det såklart tvärslut.

Grupp F

Det som började så otroligt oväntat och för svensk del ganska så katastrofalt, alltså med mexikansk seger mot Tyskland, avslutades i den härligaste av dur genom Granens 1-0 från straffpunkten och tre poäng mot Sydkorea. Segern var givetvis vital, nu lever det till sista matchen mot Mexiko hur det än går mot Tyskland, men en förlust parallellt med att Mexiko slår Sydkorea ordentligt (finns ju uppenbart fog för en sådan tanke) skulle innebära ett riktigt jobbigt läge för Sverige. Då kanske inte ens en seger räcker.

Men oavsett vad, låt oss fokusera på att försvarsspelet satt där det skulle, att chanser skapades och att stämningen och vibbarna i laget verkar vara på topp. Nu väntar ett dunderpressat Tyskland med 80 miljoner människors förväntningar på axlarna. Dessutom är det en hel del frågetecken rent spelmässigt från Mexikomatchen som behöver redas ut och kan Sverige bara ta sig igenom de första tjugo minuterna utan att släppa in några mål tror jag vi absolut har möjlighet att lösa 0-0. Jag röstar dessutom för Toivonen ut mot Nilsson Lindelöf och så stannar Pontus Jansson kvar i startelvan som skiftar form till 5-4-1. För det här kommer att handla om att stå emot. Det kommer bli en ångestladdad midsommardagskväll. The best kind!

Grupp G

Hade det inte varit för Saudiarabien (och Sydkorea?) hade jag redan nu ropat ut Panama som turneringens sämsta lag. Bortsett ett skott från egen planhalva skapade man exakt noll och ingenting, men då motståndet hette Belgien kanske det är orättvist att vara för hård mot dem. Man hade som väntat ingenting att hämta mot ett stjärnspäckat belgiskt lag där Romelu Lukaku fick den perfekta starten med två mål.

I gruppens andra match höll Tunisien drömmen om avancemang levande till övertidsminuterna, men man får tillstå att Harry Kanes andra mål i matchen gav England en rättvis seger. Jag tyckte Loftus Cheeks inhopp lovade gott, jag har ingenting att anmärka på den lite oväntade backlinjen och jag tyckte moralen och tålamodet fanns där. Tre poäng mot Panama och vi har den första helt avgjorda gruppen, i alla fall vad gäller avancemang, på söndag.

Grupp H

Det enda folk visste om denna VM:s mest ovsissa grupp var att ingen kunde lova hur det skulle gå och det infriades sannerligen omgående. För vem hade kunnat sia om James Rodríguez, Bacca och Muriel utanför den colombianska startelvan? Att den japanska diton skulle sakna Okazaki och Honda? Och när matchen väl drog igång att Carlos Sánchez skulle bli utvisad efter bara tre, fyra minuter? Det blev en otroligt underhållande öppningsmatch i Grupp H och den japanska segern och Osakos individuella prestation imponerade på mig, trots det numerära övertaget i nästan hela drabbningen.

I den första omgångens sista match var det Polen som överraskade på mig, men den här gången negativt. Lewandowski har fått brottats länge nu mot kritiken kring att han öser in mål i kvalspel, men har alldeles för blött krut i bössan när det väl gäller i slutspelen. Nu ska vi inte ta någonting ifrån Senegals fenomenala insats, framför allt defensivt, men visst är det Polens svaga insats som sticker ut. Jag tror man inte ska underskatta avsaknaden av lagkapten Kamil Glik, inte minst med tanke på att ersättaren Cionek öppnade målskyttet, fast i fel bur.

Nu väntar Japan-Senegal och Colombia-Polen i den andra omgången. Mums, säger jag!

XXX

Omgångens spelare: Cristiano Ronaldo – kommentar överflödig. Ett hattrick mot Spanien är ett hattrick mot Spanien.

Omgångens mål: Aleksandar Kolarovs frispark mot Costa Rica.

Bubblare: Dries Mertens volley, Ronaldos frispark, Nachos pressade vrist, Cherychevs yttersida och Coutinhos böjda insida.

Omgångens sämsta: Saudiarabien. Usch.

Omgångens bästa: Kevin De Bruynes framspelning till Romelu Lukakus 2-0 mot Panama. Blick, spelförståelse och teknik av allra högsta snitt.

Bubblare: Mexikos respektlöshet. Wow, sådär kan man möta en regerande världsmästare.

Omgångens skönaste: Granens straffmål och den första svenska VM-premiärsegern sedan 1958.

Nu: Omgång 2! Passa på att njuta gott folk, ty gruppspelsfasen av ett Fotbolls-VM är bland de bästa dagarna som finns!