Han är världens bästa målvakt

“Världens bästa målvakt” är ibland en dagsfärsk titel och ibland något som blir en sanning över en längre tid. För några år sedan slentriantyckte många att Manuel Neuer var ohotad etta i världen, men enligt mig hängde den etiketten med Tysklands landslagsetta mycket längre än förtjänat. Svagare insatser varvades med skador och när den minst sagt risktagande spelstilen inte längre skördade lika många framgångar som tidigare sjönk Neuer som en sten på min lista, men i den stora vida världen förblev han ändå “bäst”.

I fallet Marc-André ter Stegen så har det i vissa kretsar pratats om “en av världens bästa målvakter” i över ett år, kanske rent av närmre två, men frågan är om inte insatsen mot Borussia Dortmund tidigare i veckan skingrade alla tvivel och skickade honom högst upp på listan, i alla fall om vi lägger till asterisken “just nu” till omdömet världens bästa målvakt.

Men i andra kretsar har Tysklands landslagstvåa aldrig ens varit uppe för diskussion.

Detta måste få ett slut.

För mig är ter Stegen en mer eller mindre komplett sista utpost. Hans spetsegenskap eller USP har alltid varit spelet med fötterna och jag minns så väl hur imponerande det var att bara från några meter se honom på träningsplanen i Mönchengladbach stå och skicka sextiometerscrossar på läpp efter läpp. Men spelet på linjen, reflexerna och speluppfattningen är nu att likställa med nivån hans fötter håller. Det är kanske inte den fysiskt mest skräckinjagande målvakt jag skådat, men det är länge sedan han visade någon form av osäkerhet i luftrummet och vad gäller risktagande i spelet så har hans framgångskurva tvärtemot hans landslagskollega gått åt helt rätt håll de senaste säsongerna.

När Alisson i Liverpool går skadad, Ederson i Manchester City inte gjort en kanonmatch på hur (?) länge, redan nämnde Neuer har en bra bit kvar till fornstora dagar och Jan Oblak har slutat hålla nollan är det kanske inte så konstigt att kalla Marc-André ter Stegen för världens just nu bästa målvakt, men jag tycker ändå inte att hans aktie lyft välförtjänt högt i Sverige.

Är det Messis lyskraft som får alla andra Barcelonaspelare att hamna i skuggan? Är det att han spelar i just Barcelona som får folk att landa i att han “inte behöver göra speciellt mycket” under en säsong? Är det att han ännu inte blivit det givna valet i Joggi Löws landslag som gör att man inte riktigt räknar in honom i skaran som brottas om att vara herren på täppan?

Just målvakter är alltid speciella att diskutera. Dels eftersom folk har så olika preferenser i vad som är viktigast för en målvakt och dels för att det är svårare att separera dem från sina lag än vad det är med utespelare. Om man ser på hållna nollor som gjorda mål är det betydligt svårare för målvakter i sämre lag att tävla med målvakterna i de bättre lagen trots att keeprarna i sämre lag många gånger kanske står för bättre prestationer än kollegorna i storlagen.

Men alldeles oavsett vilka egenskaper man föredrar framför andra tycker jag det är dags att unisont ge ter Stegen det erkännande han verkligen förtjänar. Jag vet att vi lex Messi eller Ronaldo aldrig kommer att nå något konsensus kring vem som faktiskt är världens bästa målvakt vare sig det handlar om “över lag” eller “just nu”, men jag tycker i alla fall att vi en gång för alla lämnar Manuel Neuer bakom oss, på allvar omvärderar David De Gea och sist men inte minst lyfter på hatten för Keylor Navas. Costa Ricas finest är en otroligt bra målvakt han också.

Världens bästa målvakter heter inte Buffon, Courtois eller Hugo Lloris. Pickford, Donnarumma och Kepa då? Nej, inte det heller. Världens bästa målvakter heter Alisson, Ederson, Marc-André ter Stegen och Jan Oblak och just nu är tysken bäst av alla.