Shaw ”mobbad” av Mourinho - vill lämna

ENGLAND

The Guardian har med den, nästan alla tidningar har med den: Pedros hoppspark för att fira sitt avgörande mål (2-1 mot Leicester). ”Pedros knockoutträff – Chelsea till FA-cupsemifinal, där United fick Spurs på sin lott”. Chelsea fick Southampton.

The Sun har självfallet med Pedros överfall på den försvarslösa hörnflaggan, men det är en annan ojämn fajt som väcker störst uppseende i engelsk press i dag. Den mellan Man Uniteds tränare José Mourinho och vänsterbacken Luke Shaw. ”Exklusivt: Shaw-grälet – stjärnans träningsbråk med José”, lockar Sun med. Portugisen ska ha blivit rasande på 22-åringen i samband med att spelaren ville diskutera sin framtid med Mourinho under en träning innan helgens match. I lördagens FA-cupmatch byttes Shaw ut i halvtid och fick efter matchen kritik av Mourinho. Det är knappast första gången.

Daily Telegraph låter Pedro sparka sin väg fram till sportettan, men har sin Shawuppföljning. ”Man United-spelare chockade av Mourinhos ’mobbning’ av Shaw”. Tidningen lägger till att Shaws framtid i klubben är blek.

The Times kan intyga det. ”Arg Shaw vill lämna United”, är en ansenlig rubrik på sporten. Tidningen lägger till, ”Vad The Times erfar är det sannolikt att Shaw i sommar avslutar sin tid i klubben efter fyra år på Old Trafford”.

Daily Express menar att känslan är ömsesidig, att ”Jose visar Shaw dörren”, som tidningen skriver på sportettan. Men engelsmannen är inte den enda spelaren som lär lämna United i sommar. Hela tio namn är enligt Daily Express aktuella. Förutom Shaw, även Mata, Herrera, Smalling, Jones, Blind, Darmian, Fellaini och så Carrick som slutar samt förstås Ibrahimovic.

Daily Mirror, avslutningsvis, har med Pedro och har med Mourinho. Rubriken ”Den tuffa verkligheten att spela för The Special One” handlar emellertid inte om Mourinhos hackkyckling Shaw utan om Mourinhos gunstling Nemanja Matic. ”Jag tycker om när tränaren kräver mer och mer, för då måste man hela tiden förbättra sig och hela tiden göra sitt yttersta. Jag gillar den typen av arbetssätt, den typen av relation”, spinner Matic. Shaw morrar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger sig platt för Inters storstjärna. ”Bättre Icardi än någonsin”, utbrister tidningen efter argentinarens fyra mål (5-0 mot Sampdoria). Vanligen så restriktiva Gazzettan bjuder på nio av tio i betyg till Icardi. Ytterligare en Milanoseger räknas in. ”André Silva – bravo igen” (3-2 mot Chievo). Den tidigare häcklade anfallaren säkrade för andra ligamatchen i rad seger för Gattusos gäng. På förstasidan finns även ”Napoli -2” som beskriver poängavståndet upp till Juventus: Med gårdagens seger (1-0 mot Genoa) knaprade Napoli in på Turinlagets försprång i toppen. Det får tränaren Sarri att kliva upp på barrikaden och svinga revolutionens fana på frågan om ligaseger. ”Om det var upp till mig skulle vi marschera upp till slottet och ta tillbaka makten”, säger han till Premium Mediaset. Ord som bildar en av Gazzettans matchrubriker. Oscar Hiljemark får medelbetyget sex av tio för sin insats för Genoa, men också med omdömet ”Gav bort för mycket”. Helander får bara 5,5 efter Bolognas bortamatch (1-1 mot Lazio), ”Kom fel vid Leivas 1-1-mål. Andra halvlek förlåter honom delvis”. GdS presenterar en intervju med Marco Verratti under rubriken ”Italien och PSG är två öppna sår, men jag ger inte upp”. Det är summeringen av två smärtsamma sortier mot Sverige respektive Real Madrid. I det sistnämnda mötet fick PSG klara sig utan skadade Neymar. ”Det är som att plocka bort Messi ur Barcelona. Det är spelare som gör 30 procent av sitt lag”, menar Verratti. Han får också jämföra brasilianaren med Zlatan, som han hade en nära relation till. ”Ibrahimovic är kanske lite mer selektiv i sitt umgänge, men på planen liknar de varandra. De är två ledare: de drar med sig sina lagkamrater och ger allt på träningen”. Uppgifter om att han på nytt funderar på att lämna PSG viftar han bort. ”Jag läste att Raiola erbjudit mig till Barcelona (L’Equipe förra veckan, min anm). Det är en lögn”, säger Verratti.

Corriere dello Sport levererar poetiska ”Natten har passerat”, för att uppmärksamma att Napoli ser ljuset igen. Tidningen tar fasta på de där två poängen som nu bara skiljer till Juventus och menar ”Mötet lagen emellan kommer att bli avgörande”. Den 22 april drabbar de samman på Juventus Stadium. Icardis målkalas ger honom statusen ”Bland legendarerna”. Han tillhör nu de spelare som nått 100 mål redan vid 25 års ålder, något som bara Meazza, Piola, Boniperti, Borel och Altafini lyckats med före honom, påpekar Corriere dello Sport.

Tuttosport tar på sig den allvarsamma minen. ”Vakna”, uppmanar den Alex Sandro och Mandzukic. ”Brasilianaren har haft problem hela säsongen, kroaten de senaste veckorna: vi granskar varför”, skriver tidningen.

SPANIEN

Marca kan trösta sig med Cristiano Ronaldo. Ligatiteln må vara förlorad för Real Madrid, men här finns i alla fall en portugis att fira. Tidningen brister ut i ett ”Häpnadsväckande” sedan Cristiano gjort fyra mål (6-3 mot Girona). ”En oerhörd målskörd: 21 mål på de elva senaste matcherna i ligan och Champions League”.

AS får bara ur sig ett avgudande ”Cristiano” i rubriken, men lägger sedan snabbt till att Real Madridanfallaren nu bara är tre mål från Lionel Messi. ”Cristiano är omänsklig. Han visar på nytt att han är bäst i världen”, säger lagkamraten Nacho. Sedan konstaterar AS att ”Ligan är avgjord” i och med Atléticos förlust (1-2 mot Villarreal)

Sport tar fast på det resultatet men med Barcelonafokus. ”Den här ligan går som en dans”, kommer med bild på Messi som firade sitt mål med några moves som vore han på dansgolvet (2-0 mot Athletic). En annan fet rubrik är ”+11” Det är poängavståndet ner till Atlético på andra plats.

Mundo Deportivo är också inne på danstemat med ”Mästarnas rytm”. Tidningen nöjer sig inte med en bild på Messi i danstagen. Den har sex bilder på honom för att verkligen visa hur argentinaren rörde sig.

FRANKRIKE

L’Equipe möter måndagen med en vilt firande Memphis Depay på förstasidan. ”Lyon ryter fortfarande”, skriver tidningen efter seger i rivalmöte (3-2 mot Marseille). Summeringen: ”Ett vulkaniskt slut på matchen på Stade Vélodrome med avgörande mål av Depay i 90:e minuten och incidenter mellan spelare”. En skärmytsling mellan Adel Rami (OM) och Marcelo (Lyon) vid och i spelartunneln stod i fokus (se klipp ovan). Få trodde på Lyon. ”Det finns bara en sak i livet som är oundviklig och det är döden. Vi har alla förmågan att förändra saker”, kontrade Lyontränaren och hobbyfilosofen Bruno Genesio. Karl-Johan Johnsson släppte in två mål och fick medelbetyget fem av tio i Guingamps förlustmatch (0-2 mot Saint-Etienne). Han var ende svensk som spelade i Ligue 1 i helgen.

RMC Sport har ett varningens ord från Marseilles Florian Thauvin till Marcelo och hans Lyon. ”De provocerade. När en spelare (Marcelo) tar av sig tröjan och visar den för våra fans, det är något man bara inte göra. Det är inte professionellt. De visade oss inte respekt”, säger Thauvin, som längtar efter att gräva upp stridsyxan igen, ”Det är över nu, de vann, alla åker hem till sig, och vi ses igen nästa år. Men de kommer att få betala. De kommer att få betala!”. Radiokanalen gästades under söndagen av Nice president Jean-Pierre Rivère, som var tydligt kring Mario Balotelli. Att italienaren troligen lämnar i sommar men att han inte går gratis, som hans agent Mino Raiola försökt göra gällande. ”Jag vet inte summan, men klubben erhåller en viss ersättning. Det är troligt att han lämnar. Hela världen trodde att han skulle lämna förra sommaren, så blev det inte. Men jag tror det är större chans att han lämnar denna sommar än det var förra”, säger Rivère.

Le Parisien registrerade ännu en seger för huvudstadslaget med sömniga ”PSG på rätt väg” (2-1 mot Nice). På rätt väg inför ligacupfinalen mot Monaco nästa helg, och på rätt väg för att snart lyfta ligabucklan. Tidningen har också en notis om att PSG:s Timothy Weah, son till legendariske spelaren och Liberias nyvalda president George Weah, för första gången tagits ut till USA:s a-landslag. Mer PSG. Le Parisien kommer också med en dementi från klubben. ”Löjeväckande”, är PSG:s inofficiella svar på journalisten Duncan Castles uppgifter i Sunday Times i går om att Neymar kräver högre lön för att stanna.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung är i extas efter en blytung seger för RB Leipzig mot suveräna serieledaren (2-1 mot Bayern München). Emil Forsberg, som blott hoppade in de sista minuterna, får omdömet ”Iskall svensk, gav matchen krydda för att resultatet skydda” (fritt översatt…) och högsta betyg: ett, på skalan ner till sex. Men han är inte ensam om att få en etta. Samtliga RB Leipzigs spelare får det.

Braunschweiger Zeitung myser åt att ”Nyman blir bättre och bättre”, som rubriken lyder på matchrapporten från Eintracht Braunschweigs seger (3-2 mot Duisburg). ”Ligan är väldigt jämn, så desto viktigare med seger”, sa Christoffer Nyman efter matchen. Braunschweig ligger nu på nionde plats i 2. Bundesliga, men ändå bara sex poäng före Aue på 16:e plats som också är kvalplats för att hänga kvar. Det är samtidigt åtta poäng upp till trean Holsten Kiel för kval till Bundesliga.

Kicker har Dortmund i fokus. ”Wanted! BVB söker sig själv” är dagens tema. Inne i tidningen kan man bland annat läsa om Michy Batshuayi, som gjorde ännu ett mål i går (1-0 mot Hannover). Klubben tror inte på Chelsealånet på sikt, inte heller att anfallaren passar riktigt in i Dortmunds spel. En anfallare klubben däremot gärna lägger vantarna på är argentinaren Lautaro Martinez. 19-åringen från Racing Club väntas kosta minst 30 miljoner euro, och även Inter är intresserad. Dessutom gör Kicker en vild spekulation i att Mats Hummels kan återvända. Orsaken är att Thomas Tuchel väntas ta över i Bayern, och Tuchel och Hummels drog inte jämnt i Dortmund.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet blickar under ”Superligastatus” fram mot slutspelet efter den avslutande grundserien i danska ligan. Men den blickar också längre fram än så. Tidningen uppger att det finns ”en bred enighet” bland klubbarna om att minska antalet lag från 14 till 12 från och med 2019. Slutspelet är tänkt att finnas kvar. Ekstra Bladet menar också att den svenska modellen med gruppspel innan säsongen är en form som lockar för att göra cupspelet mer intressant. Noterbart från gårdagens avslutande omgång var att seriesegraren Bröndby spelade sin 20:e raka match utan förlust (2-1 mot Hobro). Det är första gången på 27 år som Bröndby lyckas med det. ”Det känns bra att vara en del av ett lag som inte förlorat på 20 matcher. Men vi kan inte använda den sviten till ett skit om vi inte vinner något”, påpekar den svenska lagkaptenen Johan Larsson med skinande pokaler i tankarna. Hans landsman Simon Tibbling blev utsedd till matchens lirare.