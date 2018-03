Liverpool spänner musklerna för att behålla Salah

ENGLAND

The Guardian tar sig själv på stort allvar. Så pass att dagens största rubrik är en krönikörs bekännelse. ”Jag var en Salah-tvivlare. Eller i alla fall en svarslös iakttagare. Men jag hade fel. Med sju matcher kvar så är han årets spelare”, skriver Barney Roaney.

The Sun använder en annan värdemätare på egyptierns succé. ”200 miljoner pund – Real Barça och PSG siktar in sig på Salah”. Tidningen menar att det betyder att ”Klopp blir tvungen att nobba ett världsrekordbud för att behålla sin dyrgrip”. Ändå är det José Mourinho som kniper störst utrymme. Den här gången med ett emotionellt tal till spelarna. ”José: Ni måste respektera klubbmärket”, som var andemeningen i talet efter FA-cupsegern i helgen enligt The Sun.

Daily Telegraph har mer. Mer Salah och mer Mourinho. ”Barça och Real Madrid har honom i sikte, men Liverpool redo att står emot bud för Mohamed Salah”. Tidningen påpekar att Merseysideklubben har sportsliga- och ekonomiska muskler nog att göra det den här gången. Sedan finns ”Exklusivt: Man United-ledningen håller på att tröttna på Mourinhos behandling av Luke Shaw, och är oroliga att det kan påverka hans transfervärde”. Enligt tidningen funderar också några av de mer etablerade spelarna i truppen på att ta upp Shaw-situationen med Mourinho. Det finns en risk att tränaren bara ses som ”hämndlysten”, som Telegraph skriver. ”Det verkar som standardinställningen är att kritisera Shaw”, säger en källa.

Daily Mirror vill vara med på Unitedbashing. ”DisUnited” tar upp två spelarsituationer. ”Deschamps: Pogba är olycklig hos sin klubb, vi ska försöka hjälpa honom” och ”Exklusivt: Utfrusen Shaw vänder sig till Unitedboss och funderar på hur han ska lämna”. Bossen är klubb-vd Ed Woodward.

Daily Mail hävdar att ”Chelsea är först i kön av Premier League-klubbar som är villiga att rädda Luke Shaw”. Chelsea är också Shaws favoritklubb sedan han var barn.

Daily Star låter också Mourinhos namn dyka upp i dagens största rubrik, men i annat sammanhang. Tidningen hävdar under ”José’s Ram Raid” att United är ute efter Aaron Ramsey i Arsenal.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fångar dubbelmeningen i ”Maurito, min skatt”, när Mauro Icardis fru och agent uttalar sig om sin man. Det är Wanda Nari som är i farten igen. ”Mauro tror på Inter. Förlängning? Hans värde stiger för varje dag…”, lyder rubriken över ett uppslag inne i tidningen, som bildsätts via familjealbumet. Tidningen utnämner också 2018 till ”Djävulens år”, inte Uniteds, men Milans år. ”Från januari till och med nu är Gattuso två i antal poäng i Serie A”. Bara Juventus har fler. Och Gazzettan lägger till att Milan nu tillhör ”en mycket exklusiv skara på sex klubbar som inte är besegrade i ligan under 2018: Juve, Barcelona, Dortmund, Tottenham, Monaco och så då Milan”.

Corriere dello Sport är bergsäker. ”Sarri skriver på!”, är tidningens besked, med tillägget ”Möte med Napoli inom de närmaste 48 timmarna. ’Jag har en skuld till folket. Jag måste betala tillbaka”. 20 mil norrut väntar en ”Alisson chock”. CdS tror att ett bud från Real Madrid letar sig till Rom för att locka målvakten till Spanien. ”60 miljoner euro redo till Roma, och ett femårskontrakt värt fem miljoner euro”. Roma vill kontra med att förlänga med Alisson med en utköpsklausul.

Tuttosport landar som vanligt i Turin. I dag i sällskap med en Manchester United-spelare. ”Juve-Darmian: Det närmar sig”. Tidningen fortsätter med ”Ex-Torinospelaren är förstavalet. Koll på alternativ, från Kurzawa till Bellerín. Ett lågprisalternativ är Hector”, i Köln.

SPANIEN

Marca ger sig inte. Att Cristiano Ronaldo sniffar på skytteligatiteln igen fortsätter att ge Madridpressen något att släta över den misslyckade ligajakten med. Vi pratade om det i Headlines i går. I dag är hälsningen ”Först Champions League, sedan skytteligan”. Real Madrid-anfallaren kommer trots målform och måljakt att stå över matcher. ”Planen är att Cristiano vilas mot Las Palmas med tanke på mötet med Juventus”, skriver Marca. Real möter Las Palmas på lördag och Juve på tisdag. På tal om Cristiano. Tidningen har också citat från när han tog emot priset som Årets spelare i Portugal i går kväll. ”Jag säger alltid att jag är den bäste för att jag tror på det och för att jag visar det på planen”, sa Cristiano Ronaldo.

AS har också den portugisiska fixstjärnan på förstasidan men av andra orsaker. ”Cristiano Ronaldo erbjuder 3,8 miljoner euro, skatteverket säger nej”. Det är spelarens jurister som försökt få tillstånd en förlikning men misslyckats. Cristiano Ronaldo står åtalad för skattebrott. Han misstänks för att ha undvikit att betala cirka 14,8 miljoner euro i skatt genom att gömma undan dem i ett så kallat skatteparadis. Men det tillkommer också en straffavgift som gör att skatteverkets krav är på drygt 25 miljoner euro. Eller 25 693 315, 39 euro, för att vara exakt.

Sport njuter av situationen. ”Fast”, menar tidningen att Cristiano Ronaldo är, sedan skatteverket nobbat förlikningsförslaget.

El Mundo uppgav under måndagen att Cristiano Ronaldo ska ha erbjudit ”en blank check” till skatteverket i utbyte mot att det straffrättsliga förfarandet stoppades.

Cadena Cope hade Spaniens förbundskapten Julen Lopetegui vid mikrofonen. Där förklarade han bland annat sitt beslut att inte ta ut Chelseas anfallare Álvaro Morata i den senaste truppen. ”Han har väldigt goda möjligheter att komma med till VM. Han behöver de närmaste månaderna visa den spelare han har inom sig”, säger Lopetegui.

FRANKRIKE

L’Equipe stannar i efterdyningarna av Lyons händelserika vecka, med en svag insats och sorti ur Europa League till tung seger i Marseille. Under ”OL en comeback med kraft” synar tidningen dagarna. Tidningen har också en intervju med franska landslagets senaste tillskott, ”Man United-dödaren” Wissam Ben Yedder. Sevillaanfallren ber inte om ursäkt för sin landslagsplats. ”Om jag kommit med så är det för att jag förtjänat det”, säger han, ”Jag har utvecklats mycket de två senaste åren. Jag har alla attribut, inte minst fysiskt, som krävs för stora matcher”.

France Football vill spela in en ny nummer 9 i franska landslaget: Kylian Mbappé. ”Även om han oftast spelar på kanten i PSG liksom i landslaget, så verkar anfallaren framtid förr eller senare vara centralt. Kanske till och med redan till VM”, skriver tidningen i sin ingress. Förbundskapten Dider Deschamps har tidigare sagt, ”Det är enkelt. Kylian kan spela på alla platser. Han är helt enkelt bra överallt”. Liksom L’Equipe varit inne på tidigare uppger även France Football att PSG-brassarna vill ha Luis Enrique som tränare efter Unai Emery, ”även om Thiago Silva också ger Ancelotti sitt stöd”.

TYSKLAND

Bild är en av flera tyska medier som vidareförmedlar calciomercato.it-uppgiften i går om att Emil Forsberg skulle vilja bort från RB Leipzig, Inga tycks ta uppgifterna vidare. Bild inleder dock insinuant att ”RB Leipzig firade alla segern mot Bayern. Bara Emil Forsberg surade!”. Tidningen preciserar också ett påstått bråk med tränare Ralph Hasenhüttl till lördagen, dagen innan mötet mot Bayern som han inledde på bänken. Bild avslutar dock med att påminna om att RB Leipzigs sportchef Ralph Rangnick nyligen underströk att klubben inte planerar att sälja i sommar.

Sport Bild sätter ett namn med svenska rötter på Albin Ekdals lagkamrat Kyriakos Papadopoulos. Han blir ”Papa Langstrumpf”, Papa Långstrump. Den tyska versionen av sången ”Här kommer Pippi Långstrump” innehåller en rad om att Pippi gör som hon vill här i världen. Det gör också Papadopoulos, utan hänsyn till laget, när han offentligt tjurade över laguttagningen senast, menar Sport Bild i krönikan. Papadopoulos sa efter matchen, ”Det är sorgligt att jag inte fick spela och att några andra erfarna spelare inte heller fick plats i laget. Laget behöver den typen av spelare”.

Sport1 nynnar inte på någon Pippi-sång, men hans agent Paul Koutsoliakos kanske skulle kunna vara någon av Pippikompisarna Tommy eller Annika. ”Det är klart att Papa beklagar det, han är ung och emotionell, men överdriv inte vad som sägs i stridens hetta kort efter match”, hälsar Koutsoliakos.