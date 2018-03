Zlatans tränare: ”Blir inte 90 minuter”

ENGLAND

The Sun ställer sig i Gareth Southgates skor och säger ”Skärp dig, Dele”. Det är andemeningen i det budskap förbundskaptenen ska ha gett Tottenhamspelaren när han tog honom åt sidan i samband med landslagsträningen. Alli är på väg att förlora en startplats i den engelska elvan.

The Times har samma besked som The Sun, ”Southgate säger till Dele att skärpa sig”, att mogna på och vid sidan av planen. Sedan tycker stjärnkrönikören Henry Winter till, ”Chansa på Wilshere”. Han vill se Arsenalmittfältaren i VM-truppen.

Daily Mirror kombinerar Allis osäkra plats i landslaget med Raheem Sterlings osökra framtid i ”Shaken & Sterred”. Man City sägs erbjuda Sterling nytt kontrakt men ”hans imponerade form har gjort honom intressant för Europas toppklubbar”, dit City uppenbarligen inte räknas ännu.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hörsammar under rubriken ”Juve-Napoli: Härifrån till scudetton” folkets röst. Det är inte någon webbomröstning utan en opinionsundersökning i samarbete med SWG (tänk Sifo). 69 procent av de tillfrågade tror på Juventus. Av Juventus fans är siffran 91 procent, medan Napolifansen inte gett upp hoppet om serieseger. 35 procent tror på Juve, 65 procent på Napoli. Milans sportchef Mirabelli använder helgens religiösa högtidligheter för att beskriva tränarsituationen, ”Gattusos kontraktsförlängning kan bli överraskningen i påskägget”. Gazzettan hänger på, ”Det kommer inte att vara klädd i choklad men beskedet har samma sötma för ’Rino’ och alla Milanfans”. Romas president Palotta tittar bortanför påsken och mot mötet med Barcelona. Han ser sitt lag som jämbördigt. ”Alla pratar med mig om matchen som vore det David mot Goliat, men jag ser inte att mina spelare på något sätt är underlägsna de katalanska”. Men kanske någon argentinare?

Corriere dello Sport tar på sig blåsvarta glasögon och förkunnar ”Champions League och förlängning”. På det följer ”Inter har fattat beslut. Nytt kontrakt för Spalletti om han ordnar en Champions League-plats”. Mer Inter. ”Babytriumf” handlar inte om att någon spelare äntligen blivit pappa, men att ungdomslaget vunnit den prestigefyllda turneringen Viareggio Cup (2-1 mot Fiorentina). Bland övriga notiser på förstasidan märks ”Mourinho i PSG:s planer”, med tillägget ”Vilken överraskning, José kan klå Conte”. Två andra tränare finns enligt CdS också med i bilden, Luis Enrique och Max Allegri.

Tuttosport tror att ”Juve uppvaktar Martial”. Uppgifterna är vaga. Tidningen pekar på anfallarens situation i Manchester United, på franska tidningsspekulationer samt på att Martial ”funnits på Marottas och Paraticis radar sedan 2013 och har ett kontrakt som går ut 2019”.

Tuttomercatoweb synar VM-lagen. Jannes gäng lockar inte fram superlativen. ”Sverige, stabilt men tråkigt. Noll fantasi”, är rubriken. Offerviljan prisas men chanserna är svårtydda. ”I grupp F med Mexiko, Tyskland och Sydkorea kan det lika gärna bli avancemang som noll poäng. Matchen mot Tyskland verkar omöjlig. Mot Mexiko och Sydkorea blir svårigheten att upprätthålla en acceptabel spelnivå; paradoxalt är Sverige mer kompakt mot bättre lag”, skriver Tuttomercatoweb.

SPANIEN

Marca njuter av uppmärksamheten kring Spaniens utskåpning av Argentina. ”Till världens häpnad”, skriver tidningen och frossar i superlativen.

AS uppmärksammar att ”Argentina sågas efter 1-6” i inhemska medier. Annars är tidningen tillbaka i vardagen. Tillbaka i det gamla ryktet om en viss Bayern München-anfallare och Real Madrid. ”Lewandowski ger inte upp”, skriver AS med stora bokstäver, ”Han kommer att be sin klubb att förhandla med Real Madrid”. Tidningen påstår också att Bayern redan tittar på möjliga ersättare, och nämner Morata, Cavani och Werner.

Sport kan bara inte släppa idéen om att Umtiti kan säga adiós till Barcelona. Så i dag drar tidningen på ”Jakten på en ny Umtiti”. Tre namn slänger Sport fram; Lenglet (Sevilla), Kehrer (Schalke) och Upamecano (RB Leipzig). Vidare skriver tidningen att ”Messi testas i dag med målet att kunna spela mot Sevilla”. Argentinaren missade båda landskamperna den senaste veckan på grund av känning i baksida lår.

Mundo Deportivo har just Barças skador i fokus. ”Ta det lugnt”, vädjar tidningen, ”Ter Stegen, Messis och Piqués skador bekymrar inte Valverde”. Däremot uppges Lucas Digne bli borta tre veckor med en skada i baksida lår. Vidare ska Barça ha spanat in Matthijs De Ligt de senaste tre matcherna, en match med Ajax och två med det holländska landslaget. Spekulativt väver MD också in uppgifterna i radiokanalen RAC1 om att De Ligt synts till i Barcelona, precis som lagkamraten Justin Kluivert. Det uppges bara vara ha varit där för turistande, vilket förstås inte hindrar ryktesspridningen.

FRANKRIKE

L’Equipe dröjer sig kvar vid landslagsfotbollen. ”Försenade”, är omdömet om Frankrike. Tidningen jämför med andra guldaspiranter. Brasilien, Spanien och Tyskland ligger alla före, menar L’Equipe. De får fem stjärnor i tidningens VM-barometer för titelkandidater. Frankrike, Belgien och Argentina får tre samt Portugal och England två. Tidningen noterar vidare att Sofia Jakobsson gjorde mål för Montpellier på landslagskollegan Hedvig Lindahl, men Chelsea vann match med 3-1 och CL-kvarten med sammanlagt 5-1. ”Det var det bästa laget som gick vidare”, konstaterar Jakobsson, ”Nu får vi glömma den här matchen och försöka vinna på söndag (mot PSG)”. Lyon tog sig däremot vidare efter 1-0 mot Barcelona.

Le Parisien går inte heller över till klubbfotbollen riktigt än. Under rubriken ”Koscielny har inte sagt sitt sista ord” trycker tidningen på att Arsenalbacken med sitt framträdande mot Ryssland visade att han konkurrerar med Umtiti-Varane om en startplats i mittlåset. På annan plats finns ”Pastore, slutet på en kärlekssaga”. Efter nästan sju år lär argentinaren lämna PSG i sommar. 28-åringen befinner sig i truppens periferi.

TYSKLAND

Spox vidareförmedlar uppgifter från Sport Bild: Inter är intresserade av Emil Forsberg. Enligt tidningen hade den italienska klubben scouten Ivon de Francesci på RB Leipzigs match mot Bayern München för att specialstudera Forsberg och Marcel Sabitzer. RB Leipzig vann men Forsberg fick bara spela sista 20 minuterna. Tidigare har bland annat Inters lokalrival Milan rapporterats intresserad av svensken.

Hamburger Morgenpost hade det i tisdags som en notis, och nu som en artikel: ”HSV-tränaren testar Ekdal i ny position”. Nygammal position egentligen. För det är som mittback Titz låter Ekdal agera. Senast i en internmatch. Han har spelat där förut och Hamburger Morgenpost noterar att det inte är hans favoritposition. Det hänger också fortfarande en frågetecken över 28-åringens medverkan mot Stuttgart i helgen, sedan han brutit träningen i måndags. Men Ekdal själv är optimistisk. ”Det känns bra. Det är normalt för min del att känna lite smärta när jag varit borta sex veckor”, säger han.

Kicker har en rubrik med orden ”Köllner: Vi klarar det utan Ishak”. Det fanns förhoppningar om att Nünbergs svenska anfallsstjärna skulle göra comeback redan mot Dynam Dresden i helgen. Så blir det inte. ”Även om han verkligen ligger suverän i fas med rehabschemat så är det lite väl optimistiskt”, säger tränare Micahel Köllner. Ishak har varit borta sedan mitten december med en knäskada. Dagens tidning handlar främst om ”Tränarjakten 2”, den för Bayern München och Dortmund. ”Toppklubbar, toppjobb, toppkandidater – och många problem”, är tidningens slutsats. Kicker uppger vidare att Napoli, Arsenal och Atlético är ute efter Bernd Leno. Bayer Leverkusens målvakt har en utköpsklausul på 25 miljoner euro fram till sista maj.

ÖVRIGT

ESPN (USA) pratade med LA Galaxy om en debut för Zlatan Ibrahimovic i derbyt mot Los Angeles FC. ”Jag tror det finns möjlighet att han kan vara med, men jag tror inte han kan spela 90 minuter”, säger tränaren Sigi Schmid. Zlatan väntas i dag göra sin första träning med klubben, som redan bekräftat att han finns med i derbytruppen. ”Vi pratar om Zlatan Ibrahimovic, vi pratar inte om en normal, dödlig människa. Jag är säker på att han skulle säga samma sak”, säger Schmid också.

Ekstra Bladet (Danmark) uppger att ”Fyra danska profiler köper in sig i Lyngby”, den danska krisklubben. En av dem är ex-MFF-spelaren Anders Christiansen, numera i Gent.